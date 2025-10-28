高雄男子車內睡覺……竟遭竊賊悄入偷走皮包

高雄王男（右）車內睡覺遭竊賊（左）悄入，偷走皮包及現金5千元，過程約5、6秒，被害人仍熟睡未醒。（圖由民眾提供）

高雄市今（28）日凌晨發生1件奇怪竊案，從商的王姓男子因太累臨停路口躺轎車內休息睡著，竊賊開車門見有人，仍膽大不退，偷走儀表板上的皮包，內有5000元現金和證件，離開時還不忘關車門竟未吵醒王男，然後從從容容離開，警獲報偵辦中。

三民一分局指出，哈爾濱街派出所於今天凌晨2時50分許，接獲王男（28歲）報案，表示駕駛轎車載友人到三民區九如二路，友人下車離開後，他覺得睏便在路邊臨停休息，因太累了而睡著，醒來發現放在面前儀表板上的皮包不翼而飛。

請繼續往下閱讀...

警方獲報調閱路口監視器，車內的行車記錄器也拍下竊嫌犯案過程，王男查看影片中的竊嫌，表示並不認識，影片中竊嫌竟是從從容容開車門，悄然坐到副駕駛座，並伸手拿走儀表板上的皮包，行竊過程約5、6秒，竟未吵醒躺在駕駛座的王男。

竊賊偷走皮包後退回車外，還不忘關上車門，關門的聲響仍沒有吵醒王男，約過了10多分鐘，車主王男才睡醒，猛然發現皮包不見，回看行車記錄器驚見一陌生男子潛入車內，偷走他的皮包，立刻報案。

警方獲報立即調閱監視器畫面，並已鎖定嫌犯身分，刻正全力追緝其到案，將依竊盜罪嫌移送偵辦，警方呼籲，民眾停車離開或休息時務必隨手上鎖，貴重財物勿置於車內明顯處，以防宵小覬覦。

