醫美總監潑油燒死「叼菸惡男」二審維持14年 法官批視人命如草芥

台中市去年發生一起震驚社會的「潑油燒死叼菸惡男」命案，今（28）日有最新進展，台中高分院審結，維持原審國民法官法庭對曾當過醫美總監謝姓女子的14年徒刑判決，痛批她在被害人母親面前冷酷縱火、手段兇殘，視人命如草芥，全案仍可上訴最高法院。

回顧案情，41歲李男是轄區治安顧慮人口，去年3月駕駛租賃車高速撞飛停等紅燈陳姓工程師（30歲），導致陳重摔腦死，家屬忍痛拔管，但李在案發現場被拍到「叼著香菸」，態度輕浮，讓親友不滿，李後來二度放警方鴿子，經拘提才到案，檢方依過失致死罪送辦。

未料事隔一個月，他與交往中的前醫美診所總監謝姓女子發生激烈爭吵，謝女懷疑李男移情別戀，帶著乾哥及汽油桶上門理論。雙方在屋外爭執時，李男不但未閃避，還挑釁要她「潑就潑」，謝女情緒失控潑油後，又持打火機衝進屋內點燃，李男當場陷入火海，送醫數日仍傷重不治。

謝女於一審坦承犯行，台中地院國民法官庭依殺人罪判處14年徒刑，謝女聽判後僅低聲道謝，仍提起上訴；台中高分院指出，精神鑑定認定謝女行為時無精神疾病或責任能力障礙，犯罪手段兇殘，且於被害人母親眼前縱火，不僅剝奪一條性命，更讓被害人家屬蒙受極度精神創痛。

法官認為，兩人間並無深仇大恨，僅因情感爭執便奪人性命，實難引起社會同情，審酌謝女雖無前科且最終坦承犯行，但犯罪情節重大，原審量刑並無不當，駁回上訴，維持原判14年徒刑，全案仍可上訴。

