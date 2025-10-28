法院認證！婚外男女共飲1杯飲料沒事 「隔空飛吻」算出軌！

男女共飲一杯飲料，法院認定不算親密互動。示意圖。（記者蔡清華攝）

結婚25年人妻跟拍錄下13段老公私會「小三」的影片，發現兩人曾親密「臨別飛吻」、依偎共看手機、還多次「共飲1杯飲料」，提告侵害配偶權求償50萬元，法官勘驗影片逐一認定「飛吻」、「依偎共看手機」是出軌，「共飲1杯飲料」不算，一審判決被告連帶賠償15萬元，兩造均上訴二審遭橋頭地院駁回，全案定讞。

判決指出，高雄市1名月入50萬元楊姓保險員，2021起發現朱姓老公經常週末假期不歸，進一步發現老公經常私會張姓女子，自2023年10月至11月間，跟蹤錄下13段兩人親密影片告上法院。

影片內容包括外出約會、用餐、回被告家中過夜、到廟寺拜拜、遛狗、散步、逛賣場…等等。其中拍到被告兩人臨別時，隔空互給對方一個「飛吻」，以及多次親密的依偎共看手機，兩人還似情侶一般共飲1杯飲料。

被告辯稱，兩人只是一般朋友，張女因老花眼及近視，無法看清楚分享之手機畫面，才會貼近觀看，並非依偎在一起，所稱臨別飛吻，也僅因鼻子過敏，不自覺摸鼻子！而共飲1杯飲料，則因張女為原住民，其生長環境中，全部落族人共用1個杯子為常態，共飲1杯飲料不算親密。

橋頭簡易庭法官逐一勘驗影片，分列出14項行為，其中有4項認定出軌侵害元配配偶權，包括「臨別飛吻」、親密的依偎共看手機、張女2度到朱男經營民宿的老家過夜等，判定被告連帶賠償原告15萬元。「共飲1杯飲料」法官採認被告見解屬於一般異性好友之舉動，未超越一般友誼之關係。

兩造均不服判決，向橋頭地院提出上訴，法官仍認定原審判決無誤駁回上訴，全案確定。

