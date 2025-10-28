為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    律師稱中配碧潭溺女患重鬱症 檢方：非一時衝動、行兇帶報復動機

    2025/10/28 16:10 記者劉詠韻／台北報導
    檢察官引用鑑定報告指出，簡女在犯案前曾攔截計程車、清楚說明目的地與路線，並餵食女兒服藥，足以顯示她在行兇前仍具理性與自制能力。圖為案發地點。（資料照）

    檢察官引用鑑定報告指出，簡女在犯案前曾攔截計程車、清楚說明目的地與路線，並餵食女兒服藥，足以顯示她在行兇前仍具理性與自制能力。圖為案發地點。（資料照）

    台北地方法院國民法官庭今首度審理中國籍女子簡桂玉溺斃二名女兒案，檢辯對簡女的精神狀態及行為動機各有爭執。檢察官認為，其殺人行為具計畫性與理性；律師團則強調簡女患重鬱症，案發時精神狀態不穩，應考量其責任能力。

    上午庭審焦點圍繞簡女在案發當天的心理與行為模式，以及她與女兒溺斃事件的關聯性。庭訊中，檢察官引用鑑定報告指出，簡女在犯案前曾攔截計程車、清楚說明目的地與路線，並餵食女兒服藥，足以顯示她在行兇前仍具理性與自制能力，並非一時衝動所致。

    檢方進一步表示，丈夫白男曾於偵訊中指出，簡女左眼失明前個性開朗，但失明後情緒明顯低落、脾氣多變，甚至長時間足不出戶，顯示心理狀態發生重大變化。

    此外，檢方出示兩份精神鑑定報告，內容指出，簡女雖在日常生活中思緒清晰，但案發當日正處於躁鬱症發作階段。鑑定中亦提及，她對丈夫雙親言行過度敏感，情緒容易陷入焦慮，可能影響判斷與行為控制。

    檢察官質疑，躁鬱症是否足以構成殺人動機？鑑定團隊發現，簡女案發當日游回岸邊後，頭髮與衣服已濕透，而她已一段時間無法與他人建立聯繫、難以獲得理解，呈現社會孤立狀態，進而認為簡帶女兒經過碧潭缺口的行為，涉及利他主義殺人動機與報復心理，且其殺人行為與自殺行為屬兩個獨立行為。

    辯護律師王晨則指，簡女自2022年9月左眼失明後陷入憂鬱，返台後需重新適應環境與社交關係，加上無業狀態，使其精神症狀加重，符合重鬱症診斷，強調簡女的精神疾病應作為審酌責任能力的重要考量。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

