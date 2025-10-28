搶銀樓變裝逃6小時被逮 36歲男供出13兩黃金去向

警方逮捕制伏36歲的黃姓男搶嫌。（民眾提供）

黃金價格飆漲，近來成為歹徒覬覦目標，繼日前新竹地區銀樓有歹徒搶走1兩金飾被逮。台南市安南區安和路上一家銀樓昨（27）日也發生搶案，36歲黃姓男子進店打破玻璃，劫走約13兩的黃金金飾，警方當晚11時許在永康區逮獲黃男，但黃男拒不透露黃金下落，初步研判他缺錢才下搶銀樓，警方持續追查黃金贓物去向。今天下午，黃男已供出黃金去向，帶警方前往取贓。

警方調查，27日下午5時許，警方接獲報案指台南安南區安和路一段1家銀樓遭1名歹徒闖入行搶，黃姓男嫌先拿辣椒水對銀樓老闆噴灑，接著以鐵錘敲破店內玻璃、搶走共約重13兩的黃金金飾，隨即奪門而出、騎機車逃逸。銀樓老闆娘聽到聲響、跑出來查看時，搶嫌已跑走。

警方到場蒐證掌握搶嫌身分、以車追人，於案發後6小時到台南永康區逮獲黃姓搶嫌，但黃嫌起初拒不透露搶得的黃金去向，後來才坦白去處，警方訊後依強盜罪嫌送辦。

據了解，黃嫌已婚沒有小孩，其父親在做模具加工廠，黃男走進銀樓犯案時是戴黑色安全帽、戴口罩，穿黑長袖衣服、黑長褲，得手離開後變裝為短褲、短袖衣。對其作案動機、過程與黃金銷贓管道，仍待警方進一步調查釐清。

36歲黃姓男搶嫌走進銀樓店內先拿辣椒水噴銀樓老闆。（民眾提供）

