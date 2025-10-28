高雄刑大揭露AI假警詐騙手法 有5大識破關鍵

高雄刑大揭露AI假警詐騙手法，普發1萬詐訊也增加，警方全面追查。（記者黃良傑攝）

高雄市刑大接獲多位民眾檢舉，指疑似接獲詐團視訊，影像中有男子身穿刑警背心，還拿出寫有高雄市警察局「刑事警員」服務證，企圖取信民眾，刑大檢視後確定「假刑警」，將追查偵辦，同時提供5大關鍵可識破假警。

高市刑大不諱言近來有詐騙集團利用AI技術，模擬真實語音，甚至變造臉孔假冒警察、檢察官，撥打視訊並秀、傳假公文、假證件，企圖取信被害人，再誆稱因涉及洗錢、帳戶異常，要求配合「清查資金」、「轉帳保管」。

但稍微核對警察服務證上，可以發現警職中並無「刑事警員」之職別，很快就能戳破詐騙套路。

刑大警務正林明龍表示，詐騙有5大識破關鍵：1、真正檢警不會主動來電要求轉帳、交付提款卡、提供帳號密碼；2、警方絕不會要求視訊通話，更不會用視訊做筆錄；3、背景再真也可能是AI生成別讓“眼見”淪為最大迷惑；4、若來電恐嚇、急迫下達指示，立即掛掉並撥打165或110查證；5、不要輕易信任監管帳戶、保管帳號、保管提款卡說法。

刑大統計高市今年1至9月破獲集團性詐欺案共318件、2058人，另於第3波「全國同步打擊詐欺專案行動」期間，查扣詐團不法利得、詐得土地及房產。

警方近期也發現歹徒假藉「普發現金1萬元」名義，發送附惡意連結的簡訊，引導民眾至假網站填寫個資，再以「辦理驗證」為由竊取金融帳戶及信用卡資訊。警方再次呼籲，若接獲可疑簡訊，切勿點擊連結，更不可隨意於陌生網站提供個資、金融帳戶或匯款至陌生帳戶。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高雄刑大揭露AI假警詐騙手法，警務正林明龍教民眾如何識破假警。（記者黃良傑攝）

