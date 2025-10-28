為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    賓士車違規被扣車牌 掛假車牌又違規被逮

    2025/10/28 15:40 記者蔡政珉／苗栗報導
    賓士車違規被扣車牌，掛假車牌又違規被逮。（警方提供）

    賓士車違規被扣車牌，掛假車牌又違規被逮。（警方提供）

    偽造車牌被查獲，需罰錢又被法辦！苗栗縣警局交通隊今天表示，有些駕駛人為逃避罰單、規避執法或掩飾車輛來源，擅自購買偽造或變造車牌，苗栗縣警方於近日執行勤務時，分別盤查一輛賓士轎車與一輛機車，發現偽造車牌，已當場移置保管車輛並開罰7萬2千元，另依偽造文書罪移送。

    苗縣警交通隊指出，被查獲的賓士車之前因違規遭扣牌，但駕駛掛上假車牌後違規臨時停車被盤查發現；至於機車則為民眾自行拚裝後再掛上假車牌，研判可能是贓車正持續調查，雙雙被開罰7萬2000元並移送檢方。

    苗栗縣警察局說，就算部分駕駛故意購買偽造車牌，警方只要透過比對車牌號碼、車身烙碼及行照資料，再與警用電腦系統逐一查詢核對即可成功識破車牌偽、變造痕跡。

    苗縣警呼籲，民眾切勿心存僥倖使用或購買偽、變造車牌，除面臨高額罰款外，更可能遭沒入車輛及面臨刑事責任，警方亦將持續加強稽查及嚴格取締各類交通違規行為，確保用路人權益與交通秩序。

    拚裝機車掛假車牌被逮。（警方提供）

    拚裝機車掛假車牌被逮。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播