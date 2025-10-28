賓士車違規被扣車牌，掛假車牌又違規被逮。（警方提供）

偽造車牌被查獲，需罰錢又被法辦！苗栗縣警局交通隊今天表示，有些駕駛人為逃避罰單、規避執法或掩飾車輛來源，擅自購買偽造或變造車牌，苗栗縣警方於近日執行勤務時，分別盤查一輛賓士轎車與一輛機車，發現偽造車牌，已當場移置保管車輛並開罰7萬2千元，另依偽造文書罪移送。

苗縣警交通隊指出，被查獲的賓士車之前因違規遭扣牌，但駕駛掛上假車牌後違規臨時停車被盤查發現；至於機車則為民眾自行拚裝後再掛上假車牌，研判可能是贓車正持續調查，雙雙被開罰7萬2000元並移送檢方。

苗栗縣警察局說，就算部分駕駛故意購買偽造車牌，警方只要透過比對車牌號碼、車身烙碼及行照資料，再與警用電腦系統逐一查詢核對即可成功識破車牌偽、變造痕跡。

苗縣警呼籲，民眾切勿心存僥倖使用或購買偽、變造車牌，除面臨高額罰款外，更可能遭沒入車輛及面臨刑事責任，警方亦將持續加強稽查及嚴格取締各類交通違規行為，確保用路人權益與交通秩序。

拚裝機車掛假車牌被逮。（警方提供）

