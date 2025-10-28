台中休旅車駕駛頸部刀刃傷亡！ 車內15萬現金、護照成謎

死者車內還有15萬元現金。（民眾提供）

台中市南區今（28）日上午發生一起詭異致命事故，36歲何男駕駛登記母親名下的白色Range Rover休旅車，突然暴衝撞上一輛轎車後，再猛烈衝進「大埔鐵板燒」店內，警消趕抵時何男已明顯死亡，頸部有一道深可見骨利刃傷，車內除一把約20公分長水果刀外，還放著何的護照、印章及15萬元現金。

事故發生在上午10時26分，路口監視器拍下，該輛休旅車沿高工路逆向滑行，一度短暫靜止17秒後突然暴衝，先撞上一輛Lexus轎車後，再碰撞一輛停放路邊機車後，猛烈衝進「大埔鐵板燒」店內，當場已明顯死亡的駕駛何男，頸部有一道深長切割傷，血跡四濺，排檔桿旁可見一把染血刀具，車上並未發現毒品或酒精反應。

請繼續往下閱讀...

經查，何男住在北屯區，到南區事發點的沿途監視器皆未拍到有人同行或上下車，不過，由於死者傷口極深、血量驚人，加上車內現金、護照、印章等物品，讓案件更添懸疑色彩，警方不排除自傷外，也將調查是否涉及外力介入等情節。

據了解，死者家屬表示何平日與家人聯繫不多，職業或工作與交友狀況不明，警方鑑識人員花費近兩小時採證，現場以帆布圍起保全證據，已報請台中地檢署相驗釐清死因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方現場採證。（民眾提供）

