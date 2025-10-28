信義豪宅雙屍案 檢警擇定31日解剖

北市信義區永吉路一處豪宅發生雙屍案。（記者姚岳宏翻攝Google Map）

台北市信義區豪宅雙屍案為追查37歲陳姓男子與25歲曾姓女密友的確切死因，檢警在初步相驗後，已決定會同法醫，於31日下午2時在台北市懷愛館進行解剖。由於命案現場桌上留有不明粉末和藥錠，警方已送驗釐清成分，檢警將綜合鑑驗結果與解剖報告，釐清真正死因。

這起雙屍案發生在25日晚間9時18分許。信義分局五分埔派出所接獲陳男父親通報，指稱與兒子相約卻未見人，前往永吉路30巷兒子住家探視時，赫然發現兒子與一名女子倒臥在客廳內。

警消獲報趕抵現場，確認37歲陳男與25歲曾女已明顯死亡，初步勘查已排除有外力介入的跡象。

由於案發現場桌上被發現有不明白色粉末物體與藥錠，警方懷疑與兩人的死因有關聯，已將相關證物送交專業單位進行鑑驗，目前仍持續等待結果出爐。

據了解，檢警雖在26日已對遺體進行初步相驗，但為求謹慎，決定透過解剖進一步查明。檢警已擇定於31日下午進行解剖，將藉由科學證據全面釐清真正的死因，並確認不明粉末的成分是否為致死主因。

