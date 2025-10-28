為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    信義豪宅雙屍案 檢警擇定31日解剖

    2025/10/28 15:03 記者鄭景議／台北報導
    北市信義區永吉路一處豪宅發生雙屍案。（記者姚岳宏翻攝Google Map）

    北市信義區永吉路一處豪宅發生雙屍案。（記者姚岳宏翻攝Google Map）

    台北市信義區豪宅雙屍案為追查37歲陳姓男子與25歲曾姓女密友的確切死因，檢警在初步相驗後，已決定會同法醫，於31日下午2時在台北市懷愛館進行解剖。由於命案現場桌上留有不明粉末和藥錠，警方已送驗釐清成分，檢警將綜合鑑驗結果與解剖報告，釐清真正死因。

    這起雙屍案發生在25日晚間9時18分許。信義分局五分埔派出所接獲陳男父親通報，指稱與兒子相約卻未見人，前往永吉路30巷兒子住家探視時，赫然發現兒子與一名女子倒臥在客廳內。

    警消獲報趕抵現場，確認37歲陳男與25歲曾女已明顯死亡，初步勘查已排除有外力介入的跡象。

    由於案發現場桌上被發現有不明白色粉末物體與藥錠，警方懷疑與兩人的死因有關聯，已將相關證物送交專業單位進行鑑驗，目前仍持續等待結果出爐。

    據了解，檢警雖在26日已對遺體進行初步相驗，但為求謹慎，決定透過解剖進一步查明。檢警已擇定於31日下午進行解剖，將藉由科學證據全面釐清真正的死因，並確認不明粉末的成分是否為致死主因。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播