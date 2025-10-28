涉性騷終身不得獲聘任 嘉縣前國小校長提行政訴訟被駁回

嘉義縣政府。（資料照）

嘉義縣葉姓男子曾在海區某國小擔任校長，涉嫌對某女學生有如摟腰、觸胸、在校長室後方小房間床上按摩、偷看胸部等性騷行為，2023年事件爆發後，性別平等教育委員會調查後認定有相關行為，縣府決議解聘，且終身不得獲聘任為教師；葉男提起申復、訴願，均被駁回，再提行政訴訟，日前高雄高等行政法院判決認定處分適法，駁回葉男訴訟，可上訴。

葉男2019年至2023年在海區某國小擔任校長，縣府2023年4月接獲已就讀大學的女學生通報，葉男在2012年至2014年於另一間國小擔任校長時，曾對當時就讀高年級的她性騷；經性平會調查，葉男對女學生有摟腰、搭肩、摸臉、摸手、觸胸等行為，並對女學生說「你的手好嫩喔！是不是沒有做過什麼家事」；放學後在校長室，讓女學生坐在大腿上幫忙點看公文及查閱、回覆郵件；放學後在校長室後方的小房間床上，至少2次對女學生施以頸、肩、背部按摩行為，其中1次伸入衣服內，另1次觸碰背部；太鼓舞訓練時，葉男站在正休息蹲在地上的女學生後方，低頭窺看女生領口敞開內胸部；經調查確認葉男有性騷擾或性霸凌行為，且情節重大，予以解聘。

女學生曾回憶，「我覺得最可怕的事情是我在夢裡並不是討厭他的情緒，是還是很友好的在跟他互動。這樣的一個夢境反而讓我覺得最噁心的部分，我很討厭他可是在我的夢裡卻不是抱持一個討厭他的態度，所以才讓我很困惑跟匪夷所思」。

葉男反駁指控，表示記憶中至多只有出於對年幼學生激勵鼓勵之意，拍拍女學生肩頭或頭頂，實無性意味、更未碰觸隱私部位；按摩則單純感覺是因肩頸壓力大而「按一按」的玩笑動作；他不可能同意讓女學生坐上大腿，實際狀況應是女學生基於好奇而欲協助電腦操作，在不及反應下快速、短暫靠近；相關行為均無違反意願或施加強制力，女學生也未主張當時感到不舒服；相關狀況僅是另一名學生作證指控，欠缺證據基礎；當時女學生導師未接獲女學生提到相關事件。

葉男認為，不問報告認定性騷擾行為是否屬實，女學生所述性騷擾行為可能距調查時已超過10年，逾越教師懲處權時效，縣府逾越懲處權時效事實解聘，應屬違法：他對處分不服，提起申復，縣府2023年9月15日駁回其申復，葉男不服再提起訴願，經教育部作成訴願決定關於終身不得聘任為教育人員部分訴願駁回，其餘部分訴願不受理，葉男仍不服，再提起行政訴訟。

縣府回應，處分時性平法第29條第2項並無校園性別事件若超過10年應不予受理規定，調查小組由外聘資深調查專業人才組成，經過審慎調查後，提出調查報告，並經性平會以合議制審議通過，程序均合於法令規定。

法院判決指出，女學生對重要情節大致陳述明確，在大學進行諮商時，還擔心若通報，對進入法律流程感到擔心，顯非出於惡意設詞誣陷；校長室後方確有1間儲藏室，裡面有放1張單人床；葉男對女學生的性騷擾行為，明顯逾越一般校園師生正常互動；縣府相關調查及處理程序，核屬適法，無違誤，駁回葉男之訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

