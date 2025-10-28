手機殼毒郵包藏海洛因逾4公斤 台馬警方聯手破跨境運毒集團

警方在手機殼包裝的硬紙板內搜出海洛因毒品。（記者姚岳宏翻攝）

國內黑幫太陽聯盟40歲王姓男子是販毒集團成員，去年底從馬來西亞進口兩大箱的手機殼商品，竟把毒品夾藏在包裝手機殼內的硬紙板內，為防警方查緝，找來不知情的個人貨運業者協助收貨，刑事警察局與馬來西亞肅毒局合作監控多時，先起出黑市價格達2千萬元的4.21公斤海洛因毒品，再循線逮人，依運毒重罪送辦。

刑事局國際刑警科與馬國肅毒局密切合作，掌握台馬跨國運毒集團涉嫌以國際郵件毒郵包運輸方式，將毒品走私至國內情資，該集團利用「手機殼」作為偽裝載體，將海洛因粉末密封於底部夾層內，利用國際快遞服務進行報關及運輸，企圖規避Ｘ光機等查驗設備檢查。

警方說，馬國毒品出貨方很特別，將海洛因分裝放在手機殼的硬紙板夾縫內，每個塞10餘公克，301個硬紙板內共裝有4.21公斤毒品。

警方查出，王嫌為規避偵查軌跡，刻意將包裹寄到基隆市一處夾娃娃機店，並指派不知情的運送人員前往提領，後來還多次更改收件時間及地點，試圖製造斷點，事跡敗露後還藏匿躲避；專案小組積極蒐證，最終掌握背後主使的王嫌，他同時因槍砲案件遭通緝。

警方4月30日拘提王嫌，查扣犯案用手機等贓證物，詢後依運毒重罪移送台北地檢署偵辦，上月檢方偵結起訴，檢警仍在追查幕後金主。

警方搜出兩大箱的手機殼毒郵包。（記者姚岳宏翻攝）

歹徒將海洛因藏在手機殼包裝的硬紙板內。（記者姚岳宏翻攝）

警方解送王嫌。（記者姚岳宏翻攝）

