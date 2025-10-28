斥資近5億 竹市刑大與少年隊新址開工

新竹市警察局刑警大隊、少年隊與第二分局埔頂派出所聯合辦公廳舍新建工程，今舉辦開工動土典禮。（市府提供）

新竹市警察局刑警大隊、少年隊與第二分局埔頂派出所聯合辦公廳舍新建工程，今舉辦開工動土典禮，警方表示，新辦公廳舍規劃地下2層、地上6層，全案總工程經費為4億9800萬元，由警政署全額補助辦理，預計後年中旬完工。

市警局表示，新廳舍採用綠建築標準設計，融合社區人文景觀，兼具節能、永續與美學概念。工程工期為600日曆天，預定於116年6月完工。完工後將由埔頂派出所、刑警大隊及少年隊共同進駐，整合行政、偵查與服務功能，讓警政資源能更有效共享與運用。未來不僅是守護市民安全的堡壘，更是一座親民、開放、融合社區的「智慧警政據點」。

警察局說明，埔頂派出所自84年設立以來，與新竹市消防局埔頂消防分隊及埔頂聯里辦公室共用廳舍。隨著新竹科學園區的迅速發展，埔頂地區新興社區林立，人口成長快速，治安、交通及消防等公共安全需求急遽攀升，原本規劃使用的派出所及消防分隊空間，已無法滿足現行需求。員警與民眾日常辦公、洽公皆面臨空間不足、設備老舊等困境，不僅影響服務品質，也不利於警務運作效率與員警士氣。

