新北溫泉會館泡裸湯驚見有人滑手機 工作人員回「無法強制制止」惹議

陽明山水溫泉會館發生有民眾泡裸湯使用智慧手機風波。（翻攝自臉書）

一名女子透過社團「爆料公社」PO文指出，她和好友25日前往新北市金山陽明山水溫泉會館泡裸湯時，遇到有另一位女客人邊泡湯邊滑手機，她隨即向會館工作人員反映，沒想到工作人員竟表示「無法強制制止」，女子不滿在社團PO文後，溫泉會館27日才趕緊發布道歉聲明。

女子表示，她與好友25日下午一同前往金山的陽明山水溫泉會館泡湯，沒想到泡湯期間突然發現竟有其他客人在女裸湯池邊使用手機，原PO指出，館內明明有清楚標示「禁止在裸湯區使用手機」的警語，因此馬上制止對方，並向服務人員反映，服務人員竟表示「我們沒辦法強制沒收客人手機或制止她」。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，該名客人的態度也令人錯愕，對方不僅沒有收起手機，反而還把手機放在一旁充電，甚至對原PO說「妳是那一隻眼睛看到我在玩手機？」不僅如此，現場還有其他民眾也為使用手機者打圓場「她只是在聽音樂，妳是新來的吧？」

原PO表示，有人在裸湯內使用手機的行令她泡湯興致大受影響，後來再次向櫃台反映，雖然對方承諾「會處理」，但直到她離開，都沒有看到任何員工出面制止。

原PO事後在社團「爆料公社」PO文還原事情經過，也對會館工作人員和客人無視裸湯區是公共空間的隱私感到不可思議，希望藉此經歷分享，呼籲相關單位與業者正視此問題，因裸湯區禁止使用手機並不單單只是建議，而是保護每一位客人的基本隱私與安全。

針對此事，陽明山水溫泉會館27日也透過粉專致歉，強調為確保每位賓客的隱私與安全，目前已加強服務人員教育訓練，現場也會增加巡邏頻率，即時處理異常狀況，並於入口處與網站與粉專等網路平台積極勸導與公告提醒，以防類似事件再次發生。

陽明山水溫泉會館發表道歉聲明。（翻攝自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法