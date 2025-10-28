為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    轉交「輸入私菸」賄款卻黑吃黑 前海巡署巡防兵GG了

    2025/10/28 14:16 記者蔡彰盛／新竹報導
    想進私菸行賄安檢所卻黑吃黑，前海巡署巡防兵被新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    原本是海巡署巡防兵的徐男，與工程包商謝男共同行賄安檢所士官長想輸入私菸，結果欠了一屁股債的徐男拿了謝男10萬元，卻放進自己口袋，徐男不僅與謝男因行賄罪被判刑，新竹地院再依侵占罪判徐男徒刑。

    法官調查，徐男原為海巡署北部分署第八岸巡隊巡防兵，111年3月退伍，謝男與徐男因承包工程而認識，湯男則為徐男先前長官，自107年起至112年6月擔任第八岸巡隊新竹漁港安檢所士官長。

    徐男、謝男為求輸入私菸，欲向公務員行賄，而於112年2月至3月間某日，在新竹市南寮地區某處，由謝男交付10萬元給徐，欲作為請求湯男不予查緝、包庇放行的行賄對價。

    由於徐男因在外積欠債務，竟將款項侵占入己，挪作私用，未實際行賄湯男，後因謝男自行找上湯，始知悉徐並未將款項交給湯，且湯亦無受賄之意。

    徐男、謝男另所涉貪污治罪條例非公務員對於公務員關於違背職務行為行求賄賂罪，經新竹地院判處2人均徒刑5月，褫奪公權1年確定。

    法官審徐男不思循正當途徑獲取所需，與謝男共謀輸入私菸，對新竹安檢所公務員行求賄賂，然於過程中更貪圖一己之私而侵占，迄今未返還10萬元給被害人謝男，最後依侵占罪判刑3月，犯罪所得10萬元沒收。

