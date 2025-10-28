為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    AI巡防發威！中和警家訪意外發現贓車、毒品通緝犯 還搜出喪屍煙彈

    2025/10/28 14:10 記者鄭景議／新北報導
    警方查獲第二級毒品依託咪酯原油、依託咪酯煙彈及空煙彈。（記者鄭景議翻攝）

    48歲張姓男子24日下午，駕駛一輛失竊轎車新北市中和區員山路一帶，恰好有員警開警車在附近，沒想到AI巡防系統意外發威，逮到張男開贓車，員警一查才赫然發現張男竟是一名毒品通緝犯！警方隨後在現場附帶搜索，當場查獲俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依託咪酯原油、煙彈等。張男遭當場逮捕，全案依侵占、毒品危害防制條例及通緝罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    中和分局警方表示，當時員山派出所員警當時正在中和區員山路14號執行家戶訪查勤務。當巡邏車行經該處時，車上的AI巡防系統突然發出警示，顯示路邊一輛轎車竟是報案失竊車輛，警方立即上前盤查。經確認，該車輛正是報案人林男指稱遭侵占的車輛。

    進一步盤查現場使用人張男身分時，警方赫然發現他是一名毒品通緝犯，立刻依法將其逮捕。警方隨後進行附帶搜索，當場查獲第二級毒品依託咪酯原油、依託咪酯煙彈及空煙彈。

    中和警分局指出，警方已通知原報案人到場完成筆錄並發還車輛。此外，警方也查扣了張嫌所持手機，將進行數位鑑識以追查毒品來源及可能的共犯。

    中和警分局表示，將持續運用科技強化巡邏效率，共同維護社會治安。警方也呼籲，吸食或持有毒品不僅危害身心健康，更將觸法受罰。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

