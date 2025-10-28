觀光名義入台卻當詐團車手 18歲馬來西亞男子提款時與同夥皆落網

馬來西亞18歲許男（綠衣者）、26歲羅男以觀光名義來台，實則替詐騙集團擔任車手工作。（記者鄭淑婷翻攝）

馬來西亞18歲許姓男子、26歲羅姓男子以觀光名義來台，實則替詐騙集團擔任車手工作，許男昨（27）日晚間9點多前往桃園市桃園區大同路超商ATM取款，桃園警分局武陵派出所員警巡邏時，發現許男神色緊張且多次提款，得手後又轉至下一間超商ATM，遂尾隨在後並通報支援，許男渾然不知被跟監，在與接應的羅男會合後，雙雙被逮。

警方表示，武陵所員警劉兆遴執行防制車手勤務時，於桃園區大同路某超商內發現許男神色緊張，操作ATM多次提領款項後，隨即離開到下1間超商繼續領錢，員警研判他疑似是詐騙集團車手，立即尾隨並通報所內，副所長王育晟立即率員警趕往支援，許男渾然不知已被員警跟監包圍，繼續尋找超商領錢，並走到民生路與前來接應的羅男會面，員警一擁而上將兩人分別制伏，在許男背包內起獲贓款20餘萬元及提款卡等證物。

據悉，許、羅兩人均以觀光名義入境，隨即依據詐騙集團指示進行提領款項，警方表示，將擴大追查其上游組織，統計分局10月迄今已偵破詐騙案件291件、移送法辦120名涉嫌人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

馬來西亞18歲許男、26歲羅男（藍衣者）以觀光名義來台，實則替詐騙集團擔任車手工作。（記者鄭淑婷翻攝）

