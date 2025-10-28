竹科高層偷吃被活逮，簽5千萬本票也難救婚姻。（情境照）

竹科某電子公司高層陳男結婚4年後，就外遇被老婆抓到，當時簽下5千萬元本票懺悔，但事後夫妻相敬如冰，不僅分居且妻子完全不讀他簡訊，陳男憤而訴請休妻，新竹地院認為夫妻已經感情盡失，判准離婚。

民國88年結婚育有1子的陳男說，婚後因金錢使用、子女教育及原生家庭相處議題，與妻子張女時有爭執，雖未爆發嚴重衝突，然雙方會以冷戰方式處理衝突，情感難以妥善交流，互動模式漸趨冷淡。

民國106至107年間，他曾尋求婚姻諮商協助，與妻一起婚姻諮商，但成效不彰。民國110年起，因他有睡眠不良困擾，夫妻開始分房，平日除子女事務外，並無太多互動。民國111年農曆年後他提出分居想法，妻子雖感訝異，然並未反對，迄今已逾2年。

分居期間陳男委由律師與妻子商談離婚條件，然並無進展，張女從去年8月25日起，即未再讀他傳送的訊息，夫妻同居共營生活重要基礎盡失，互相扶持特質蕩然無存，婚姻有難以維持之重大事由，訴請休妻。

張女則說夫妻為小學同學，結婚後4年陳男就外遇，事後真摯懺悔並簽立5千萬元本票作為保證，她放下心中委屈與傷痛，仍共同經營婚姻生活。她原為幼教老師，為了照顧子女及家庭而留職停薪，兒子自幼兒園時期即診斷為過動症，就學期間遭受許多挫折及壓力，領有特殊教育學生鑑定證明，國三時甚至出現拒學狀況，每當她要跟先生討論孩子情形，陳男就表示很煩而拒絕討論，對兒子教養問題漠不關心，她因多重壓力而罹患恐慌症，需長期請病假。

張女說陳男任職於電子公司管理階層，年薪甚高，卻以壓力過大為由惡意拋棄家庭，一心只想擺脫健康欠佳的她及需要特殊教育的兒子。

法官調查，夫妻曾進行婚姻協商未果，自110年起即已分房，111年分居迄今，期間除因調解委員建議，曾共同用餐1次，別無其他良性互動，且張女自去年8月25日起即未再讀取陳男傳送的簡訊，夫妻確實感情盡失，最後判准離婚。

