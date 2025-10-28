車內驚見15公分利刃！台中休旅車撞店駕駛頸部明顯刀傷

休旅車撞進鐵板燒店。（民眾提供）

台中市南區今（28）日上午發生一起離奇駭人死亡車禍，一輛休旅車行駛中突然失控，先逆向碰撞一輛轎車後再撞進「大埔鐵板燒」店內，消防人員趕抵時駕駛已明顯死亡，令人毛骨悚然的是，頸部留有一道深長「利刃傷」，血跡斑斑，身旁竟還有一把長約15公分刀具，場面怵目驚心。

台中市消防局今天上午10時26分獲報，南區高工路有車禍救護案件，派出勤工分隊消防車、救護車各一輛趕赴時，只見一輛休旅車撞進路口「大埔鐵板燒」店內，車頭嚴重凹陷，店內玻璃碎裂、桌椅翻飛，尤其撞擊聲響震天，更是嚇壞附近民眾，所幸當時未到營業時間，未波及店內員工及客人。

但驚悚的是，駕駛座上一名男子已明顯死亡，頸部留有一道深長利刃傷口，血跡斑斑，經查，死者為36歲何姓男子，他當時駕駛休旅車沿高工路東往西行駛，不明原因突然逆向，撞上對向73歲林姓男子駕駛的Lexus轎車，之後失控再撞上路邊機車並撞進店內，Lexus車上乘客說，開車的是他岳父，「開得很慢，看到對方逆向衝過來根本閃不掉，整個人都嚇傻了！」

警方在休旅車內發現一把類似水果刀的長利刃，死者頸部傷口深且長，位置在下巴往頸部處，由於沿路監視器顯示，何男車內全程無其他人上下，不排除疑邊開車邊割頸，因大量失血昏迷後釀禍，經查，該休旅車是登記在何男家人名下，警方目前除報請檢方相驗，釐清確切死因，至於詳細事發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

被波及的凌志轎車。（民眾提供）

