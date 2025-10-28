4煞圍毆電擊虐死24歲欠債男 二審仍重判無期、14年刑

台南李姓男子因欠債約20萬元竟遭男子曾仁宏等4嫌圍毆電擊虐死，28日台南高分院仍判曾等4嫌無期徒刑到14年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

24歲李姓男子傳欠23歲嘉義男子曾仁宏約20萬元，2024年2月初晚間，曾男約李男到台南新營某民宅談判，曾男一方張峻嘉、黃信雄、李家瑞3友人也在場一起談，曾等4人不滿李男，他們分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李身體，還持續電擊李男，李男全身多處傷勢，隔天凌晨曾等人開車載李男就醫惜仍傷重不治。

曾男等4名共犯被檢方依傷害致死罪嫌提起公訴，今年4月台南地院國民法官庭判曾仁宏累犯、無期徒刑、褫奪公權終身；張峻嘉累犯、無期徒刑、褫奪公權終身；黃信雄14年6月刑；李家瑞14年刑。案子上訴二審，今天高等法院台南分院駁回4名凶嫌上訴、維持一審判決刑度。此案還可上訴三審。

請繼續往下閱讀...

檢警調查指出，男子曾仁宏於2024年2月1日晚間約李男到新營區1處民宅談判，曾男與其友人張峻嘉、黃信雄、李家瑞對李男心生不滿，4人基於傷害的共同犯意，從隔天（2日）凌晨2點多到4點多，在該民宅1樓持續分持棍棒、刺青針毆打與刺擊李男的雙手、雙腳與肩膀、臀部、口部等部位。

曾男一方還拿電擊棒電擊李男，此外，李家瑞並外出買家用電源延長線，把延長線拆解後，在李男身上形成通路，再接上室內插座通電，對李男持續電擊、凌虐，造成李男全身多處瘀傷、挫裂傷與燒灼傷等各種傷勢，慘不忍睹。

直到2日凌晨5點許，曾男一方拿李男的座車鑰匙打開李男的車子，並把傷重的李男抬進車內後座，由李家瑞開車將李男載到柳營奇美醫院救治。但李男仍於當天凌晨近5點半時因先前持續遭毆打與電擊導致的多發性鈍傷與電擊傷，使得電流通過心臟引發心因性休克不治。

案發後，新營警方接獲線報、派員到醫院查處，擴大追查出曾男等4嫌涉圍毆、凌虐李男致死的內情。

