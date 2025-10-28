為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台東警反詐宣導出新招 傳統布袋戲演出詐騙案

    2025/10/28 13:42 記者劉人瑋／台東報導
    女警操控的被害人（右）與「刑事伯」（左）對話，演出被害經過與應對方式。（警方提供）

    女警操控的被害人（右）與「刑事伯」（左）對話，演出被害經過與應對方式。（警方提供）

    警方宣傳打詐的方式推陳出新，這次台東警方靠布袋戲帶入防詐內容。台東縣警察局於今日舉行「戲說防詐真功夫」打詐記者會，邀請在地的「小美園布袋戲團」演出反詐小劇場、預防詐欺犯罪。戲團團主陳致廷說，雖是第一次接到這種委託，但跟傳統戲曲相比實在簡單多了。

    警察局局長蔡燕明指出，據內政部警政署165打詐儀錶板顯示，台東縣於今年9月間共發生98件詐欺案件，遭詐新台幣2302.2萬元，較8月，財損金額減少771.6萬元。其中發生件數最多為「假網路購物」手法，財損數最高則為「假投資」及「假交友（投資詐財）」詐騙，顯示此類詐騙手法仍具高度危害，亟需持續防制及宣導。

    今日打詐記者會活動以假網路購物及假交友、真詐財手法為主軸，首先觀賞小美園布袋戲團「愛情的騙子」劇場宣導影片，主角透過網路交友認識心儀女子，共同規劃未來兩人生活，計畫以投資虛擬貨幣累積存款，不料看似尋得真命天女，其實都是詐騙集團設下的圈套。

    第二劇目則是「限時優惠？陷你受騙！」現場演出假網購詐騙情節，劇中女角上網買包卻苦等無貨，以此代入購物詐騙流程與情境。

    雖然過程沒有太多曲折離奇或引人入勝，陳致廷說，把重點講清楚就好，也沒太多時間可供鋪墊內容，讓觀眾記清防詐重點才重要。

    陳致廷說，配合的刑大女警也是花了數天一起練習，相較傳統戲，有時還需照著戲文、配合特定音樂、講台語，反詐宣導實在簡單得多，「重點在於民眾能記多少、遇到能不能及時反應」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

