    首頁 > 社會

    甩早療就醫2幼子抱小三 無情夫拋妻棄子結果曝

    2025/10/28 13:26 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹地院。（資料照）

    新竹地院。（資料照）

    結婚3年的新竹陳女，生下2個孩子都需要特殊照顧，先生竟與小三發生姦情，激情對話「要陪妳睡覺」、「你跟我%%都沒叫這麼好聽哈哈！」遭陳女發現後，竟拋妻棄子毫無音訊，新竹地院判准休夫並要他每月付2萬8千元扶養費。

    111年結婚育2子的陳女說，未成年子女身體狀況特殊，需專人特別照顧，故由先生外出工作，她專心照顧家庭。

    去年先生張男對她出現不耐煩及情緒不穩狀況，夫妻經常發生爭執，她更無意中發現先生與小三親密對話，張男「需要親親一下」、「我很想妳，就想要看看妳，陪妳睡覺」、「好啦呆瓜，晚安我愛你」、「你跟我%%都沒叫這麼好聽哈哈！」等示愛簡訊，逾越正常交友分際，甚至合意性交，違背婚姻忠實義務。

    張男姦情曝光後不思反省，更於去年10月間突然不告而別，拋妻棄子毫無音訊，亦未給付孩子們的扶養費，使她身心俱疲，因此前往精神科求診。

    陳女說長子語言發展遲緩，次子因極度早產，導致支氣管肺發育不良，並因呼吸衰竭須長期使用呼吸設備維生，兩個孩子都由她照顧，陪同早療及就醫。

    法官審酌張男與配偶以外之人逾越社交往來情形，夫妻間感情基礎及信任關係已不存在，且張男逕自離家未歸，迄今雙方無見面互動，確實感情盡失，主觀上均無意維持婚姻，徒有夫妻之名而無夫妻之實，婚姻已生重大而不能回復破綻，判准離婚。

    此外，法官將2名未成年兒子監護權都判給陳女，但張男每月需付2個孩子扶養費各1萬4千元直到成年。

