超跑遊艇被偷開 業者還遭罰款8000元

超跑遊艇停放在亞果碼頭，船被人偷開，還要吃上8千元罰單。（記者劉禹慶攝）

今年超跑遊艇成為澎湖新興旅遊風潮，業者將外型亮麗的超跑遊艇，停放在馬公亞果遊艇碼頭，因有門禁管制，應該相當安全。不料今年6月28日卻傳出超跑遊艇「不翼而飛」，被不明人士闖入碼頭駕船出海，所幸僅是「繞一圈」就開回，業者提告竊嫌賠償4800元，捐贈給澎湖家扶中心，原以為已經結案，不料事後卻接到「8000」元罰單。

業者小黑表示，6月28日所屬超跑遊艇停放亞果碼頭，依照慣例，遊艇清潔後鑰匙插在船上，隨後準備營業，當天船長及船員臨時需要影印資料，因此上岸，由於碼頭有門禁管制，所以沒有將鑰匙拔出取走，2人就先行離去，不料在影印資料時，卻接到岸巡電話問，船隻出港怎麼沒有報關？讓2人一頭霧水。

隨後2人趕往岸巡查看監視器，發現超跑快艇在外海繞一圈，又開回碼頭停好。2人再度前往亞果調閱監視器，發現1名未戴安全帽、身材壯碩男子騎乘機車，停在碼頭出入口，尾隨1名工作人員突破門禁管制，直接鎖定超跑遊艇開出外海繞一圈，兜風後返航，船頭處出現擦痕。

業者向警方報案，也順利循線找到竊嫌，因損失不大，雙方以4800元金額和解，竊嫌捐給家扶中心就算結案。不料業者事後卻接到航港局「8000」元罰單，原因是船上未配置合格船長，就駕船出海。讓業者丈二金剛摸不著頭腦，船被人偷了，還要配置合格船長配合開船，業者不願上訴，要成為台灣第一「船員法」受害者，表達無言的抗議。

超跑遊艇近年來成為澎湖新興海上娛樂產業。（記者劉禹慶攝）

