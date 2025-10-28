為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超跑遊艇被偷開 業者還遭罰款8000元

    2025/10/28 12:22 記者劉禹慶／澎湖報導
    超跑遊艇停放在亞果碼頭，船被人偷開，還要吃上8千元罰單。（記者劉禹慶攝）

    超跑遊艇停放在亞果碼頭，船被人偷開，還要吃上8千元罰單。（記者劉禹慶攝）

    今年超跑遊艇成為澎湖新興旅遊風潮，業者將外型亮麗的超跑遊艇，停放在馬公亞果遊艇碼頭，因有門禁管制，應該相當安全。不料今年6月28日卻傳出超跑遊艇「不翼而飛」，被不明人士闖入碼頭駕船出海，所幸僅是「繞一圈」就開回，業者提告竊嫌賠償4800元，捐贈給澎湖家扶中心，原以為已經結案，不料事後卻接到「8000」元罰單。

    業者小黑表示，6月28日所屬超跑遊艇停放亞果碼頭，依照慣例，遊艇清潔後鑰匙插在船上，隨後準備營業，當天船長及船員臨時需要影印資料，因此上岸，由於碼頭有門禁管制，所以沒有將鑰匙拔出取走，2人就先行離去，不料在影印資料時，卻接到岸巡電話問，船隻出港怎麼沒有報關？讓2人一頭霧水。

    隨後2人趕往岸巡查看監視器，發現超跑快艇在外海繞一圈，又開回碼頭停好。2人再度前往亞果調閱監視器，發現1名未戴安全帽、身材壯碩男子騎乘機車，停在碼頭出入口，尾隨1名工作人員突破門禁管制，直接鎖定超跑遊艇開出外海繞一圈，兜風後返航，船頭處出現擦痕。

    業者向警方報案，也順利循線找到竊嫌，因損失不大，雙方以4800元金額和解，竊嫌捐給家扶中心就算結案。不料業者事後卻接到航港局「8000」元罰單，原因是船上未配置合格船長，就駕船出海。讓業者丈二金剛摸不著頭腦，船被人偷了，還要配置合格船長配合開船，業者不願上訴，要成為台灣第一「船員法」受害者，表達無言的抗議。

    超跑遊艇近年來成為澎湖新興海上娛樂產業。（記者劉禹慶攝）

    超跑遊艇近年來成為澎湖新興海上娛樂產業。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播