金門假檢警電信詐團9人遭騙1750萬 檢方求刑6年嚴懲

金門檢警成立專案小組，偵破「假檢警電信詐欺集團轉接機房」，起出詐欺電信設備。（金門地檢署提供）

覃姓男子在金門涉嫌經營「假檢警電信詐欺集團轉接機房」案，導致9人遭騙1750萬餘元，金門地檢署全案偵查終結，以覃男涉犯3人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財等犯行，日前依法提起公訴，並具體求刑6年，以示嚴懲。

檢方指出，據報有詐騙集團以金門地區（082）電話門號，向民眾撥話詐騙，檢方極為重視成立專案小組投入偵辦。查出覃嫌今年4月間至8月25日止，負責設置管理維護詐欺機房的數位式移動節費設備（以下簡稱DMT設備），以確保詐欺集團得在中國等境外透過DMT設備遠端，撥打電話給不特定被害人進行詐騙，並擔任掮客招募他人加入本案詐欺集團，每月報酬3萬元，此外，覃嫌每招募1人可獲5000元招募費，共獲報酬6萬元。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，覃嫌4月9日及15日先向中華電信申辦4線市話電信門號，再將門號安裝於同夥提供的DMT設備，並將設備置於金門金寧鄉下埔下租屋處成立詐欺機房。覃嫌曾指示其他共犯在台北市安裝詐欺設備。

檢方指出，覃嫌等成員假冒金融機構、警察局或地檢署，告知被害人涉及犯罪須交付提款卡、密碼配合調查，導致被害人陷於錯誤，帳戶遭集團成員提領一空，另有被害人受騙面交現金，總計9名被害人，詐騙金額1750萬餘元。

檢方表示，覃嫌詐騙金額達千萬餘元，造成告訴人及被害人等重大財產損害，且還未和解，向法院求處有期徒刑6年以上，以示嚴懲。

檢方呼籲，電信詐欺集團利用轉接機房，繞過國際電話語音警示機制，並將來電號碼改以無顯示方式，假冒金融機構等撥打電話給民眾，謊稱涉及洗錢或其他刑案，要求配合監管帳戶，甚至強調偵查不公開勿告知親友等話術，都是慣用的詐欺手法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

金門檢偵辦「假檢警電信詐欺集團轉接機房」案偵結，對涉案覃嫌以涉犯3人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財等犯行，依法提起公訴，並具體求刑6年。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法