目睹妻與情夫纏綿以膠條毆傷死亡 高院輕判綠帽夫5年徒刑

黃姓男子目睹妻子與陳姓情夫親熱擁抱，將陳男毆傷死亡，高院今依傷害死死罪輕判5年。（記者楊國文攝）

新竹黃姓男子結婚30年，但妻子卻突然提議離婚，黃男堅持不離，事後發現原來妻子已經外遇，黃男帶著2個兒子到南寮漁港查看，目睹妻子和陳姓情夫親熱擁抱暴怒，將陳男綑綁，並以工業膠條不斷鞭打洩恨後離去，不料陳男傷重死亡，檢方對黃男起訴並求刑11年，新竹地院國民法官法庭認為黃男行兇動機令人同情，依傷害致死罪判刑5年，檢方上訴，高等法院今仍輕判5年徒刑。

判決指出，現年56歲的黃男，與妻子相戀結婚，婚後生下2子1女，不過妻子早在4、5年前，就主動提議離婚；黃男自認對家庭付出許多，沒有虧欠，堅持不離，但夫妻間感情已經生變。經黃男調查，發現妻子早就與57歲的陳姓男子外遇。

請繼續往下閱讀...

2023年7月間，黃男發現妻和子和陳男在新竹南寮漁港約會，就帶著2名兒子前往南寮漁港逮人。當晚8點，父子3人找尋到陳男車輛，發現陳男與妻子正在車上親熱擁抱，黃男與2名兒子合力將車門打開拖下陳男，將他綑綁帶回自家經營的汽車保養廠機台上。

黃男氣憤難平，持工業膠條毆打拷問陳男，得知2人早就發生親密關係，不斷毆打陳男臀部與四肢數小時後，再與2名兒子將陳男載回其位於新竹市區的住處1樓，將陳男棄置在樓下後離去。約1小時後，陳男被鄰居發現送醫急救，但陳男仍因遭毆打多處瘀血，橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死及支氣管肺炎等併發症而死亡。警方循線逮捕黃姓父子，檢方依傷害致死罪起訴，並求刑11年，2名兒子被依傷害罪嫌偵辦。

新竹地院國民法官法庭審理後，認為全案起因於陳男與黃妻不當交往，但黃男未以理性方式處理婚姻問題，以暴力毆打等方式使陳男傷重不治，實屬不該，但行凶動機令人同情，以刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」的規定，予以減刑，將黃男輕判5年。

檢方不服上訴高院，黃男認罪，高院認為，一審依刑法第59條規定給予黃男減刑並無不當，量刑妥適，今仍判刑5年，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法