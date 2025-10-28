中配溺斃2女案開國民法官庭 檢籲：別讓被害人消失在審判裡

辯方稱簡女已認罪悔悟，盼國民法官審酌處境給予合宜量刑，強調「壓垮駱駝的不是最後一根稻草，而是每一根稻草」。（資料照）

中國籍女子簡桂玉前年嫁來台灣後，去年7月間涉嫌帶著10歲與8歲兩名女兒前往新北碧潭，以拍照為由哄騙她們下水，卻獨自游回岸上，導致2名女童溺斃。台北地檢署偵查後依殺人罪嫌起訴，今上午由台北地方法院國民法官參與審理，全案聚焦於其犯案動機與量刑是否應減輕，預計下午2時許進行宣判。

回顧案情，35歲簡女12年前結識赴中的白姓男子，交往後誕下兩名女兒，夫妻倆長期居住中國，直至前年才舉家搬回台灣，與公婆及丈夫一家六口同住新北，至今仍未取得台灣身分證。婚後，簡女因生活習慣差異與婆家頻發生摩擦，長期無業並飽受心理壓力；去年7月2日清晨，她帶著10歲與8歲兩名女兒到新店碧潭，以拍照為由哄騙孩子下水後獨自游回岸上，2名女童不幸溺斃；她則在岸邊徘徊多時並企圖輕生未果，最終向警方報案。

請繼續往下閱讀...

今開審陳述中，辯護律師蕭奕弘表示，被告已認罪且深感悔悟，盼國民法官審酌每起犯罪有其前因後果，給予合宜量刑；另一名律師邱榮英補充，簡女願為行為負責，來台後缺乏支持系統與社交圈，是導致悲劇的重要因素之一，並稱「壓垮駱駝的不是最後一根稻草，而是每一根稻草。」

檢察官指出，刑度判定為本案焦點，包括量刑部分是否構成自首、基於減刑，被告簡女對於起訴實施、罪名均不爭執，但其動機目的究竟是為了尋死或報復婆家，「小朋友走進的水有多深？請不要讓被害人消失在這場審判裡。」今上午庭訊歷時兩小時多，簡女全程低頭，神情落寞。

檢方亦強調，本場庭審應參酌刑法第57條「10個量刑因子（10+n）」，包括法官在量刑時，除了法律規定的罪名外，例如犯罪動機、目的、手段、被害人關係、犯罪損害及犯罪後態度等。至於「+n」則指前述基礎的10個因子之上，法官仍考慮其他彈性空間、未被明確列在法條中的「所有情狀」，並考量甲、乙童的死亡對於親屬的損害。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法