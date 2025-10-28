台江國家公園魚塭化身製毒廠 截獲220公斤毒品市值近2億

台南市調查處與友軍、警方等多單位在台南安南區台江國家公園附近的魚塭破獲一處製毒工廠，起獲完成的各級毒品二百二十公斤與製毒原料、設備，毒品部分市值近二億元。（記者王俊忠攝）

調查局台南市調查處與南部機動站、高市調查處、台南警方等單位於今年6月因颱風影響風狂雨驟時，到台南安南區台江國家公園附近魚塭破獲1處邊養魚、邊製毒的毒品工廠，起獲安非他命、大麻、K他命、俗稱喵喵的2、3級毒品與4級毒品原料、製毒設備，毒品部分共重220公斤，逮捕王姓主嫌等4名共犯。南市調查處表示，這批毒品市值近2億元，幸在流入市面前就先截獲。

查緝單位並在現場查扣456萬餘元現金，兵分3路在製毒工廠與兩處住家逮捕王姓主嫌（35歲）與共犯陳姓、力姓男子及後續查獲的孫姓男子，4人全被收押迄今，台南地檢署並於今年10月間起訴4嫌。

台南市調查處於今年初接獲情資指有製毒集團在台南安南區台江國家公園知名景點四草綠色隧道附近的魚塭製造毒品，即組專案小組並報南檢檢察官陳琨智指揮，監控發現主嫌王姓男子等人有買製毒原料與設備運往該處魚塭製毒。

直到6月13日逢蝴蝶颱風環流影響，台南一早風狂雨驟，專案小組發現陳嫌與力嫌準備到工廠製毒、且可能完成製毒，即於當天拂曉展開攻堅、同步搜索主嫌王男位於台南安南區的透天住處與魚塭製毒工廠，先後逮獲王、陳、力3名共犯。

調查處表示，王男是毒品通緝犯且有製毒紀錄，當天他藏身在住處3樓臥房電視牆後方的夾層密室，查緝人員起初未發現，歷經1小時逐層仔細搜索，才從密室揪出王嫌，並在密室內找到藏放的安非他命30包、K他命4包、毒咖啡包1千包及現金456萬餘元。

查緝人員說，此製毒工廠周遭均是魚塭，道路狹窄、泥濘難行，且人車罕至環境隱蔽，製毒集團以高價承租，為掩人耳目，嫌犯還在魚塭內養龍虎斑魚、草蝦及白蝦，並架設10餘支監視器監控製毒工廠四周，戒備森嚴，惟專案小組仍克服萬難，善用科技設備蒐證，偵知製毒集團動態一網打盡，免於這批毒品流入市面荼毒國人。

