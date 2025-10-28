為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭五結路口驚悚車禍 轎車撞擊後旋轉360度才停下3人受傷送醫

    2025/10/28 11:22 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣五結鄉五結中路一段與傳藝路二段路口，昨天下午發生2輛轎車相撞（紅圈處），造成3人受傷送醫。（警方提供）

    宜蘭縣五結鄉五結中路一段與傳藝路二段路口，昨天下午發生2輛轎車相撞（紅圈處），造成3人受傷送醫。（警方提供）

    宜蘭縣五結鄉五結中路一段與傳藝路二段路口，發生2輛轎車相撞意外，路口監視器拍下，2車幾乎在沒有煞車情況下碰撞，其中一輛車經撞擊後旋轉360度才停下，這起事故造成3人受傷送醫。

    羅東警分局今天（28日）指出，警方昨天下午3點54分獲報，直指五結鄉五結中路一段與傳藝路二段口發生交通事故，經查發現，39歲陳姓女子開黑色轎車，沿著傳藝路二段慢車道欲左轉往五結市區方向行駛，另一方則是48歲蔡姓男子駕駛的白色轎車，從傳藝路一段快車道直行往羅東方向。

    2車在肇事路口相撞後，黑色轎車轉了360度，車子零件噴飛，白色轎車也彈到10多公尺外才停下，畫面相當驚悚。黑色轎車上只有陳女1人，白色轎車有蔡男及1名乘客，車禍發生後，3人都受傷送醫，所幸傷勢無大礙。

    事發後，駕駛經過酒測沒有酒精反應，警方初步調查，疑似黑色轎車違規左轉，但真正肇事原因仍待調查釐清。羅東警分局呼籲駕駛人遵守標誌、標線行駛，切勿違規搶快，由於連日來天雨路滑，也應減速慢行並注意前方狀況，警方將加強執法，確保用路人行車安全。

    2車相撞當下被路口監視器拍下。（警方提供）

    2車相撞當下被路口監視器拍下。（警方提供）

    事故現場畫面。（警方提供）

    事故現場畫面。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播