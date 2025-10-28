宜蘭五結路口驚悚車禍 轎車撞擊後旋轉360度才停下3人受傷送醫

宜蘭縣五結鄉五結中路一段與傳藝路二段路口，昨天下午發生2輛轎車相撞（紅圈處），造成3人受傷送醫。（警方提供）

宜蘭縣五結鄉五結中路一段與傳藝路二段路口，發生2輛轎車相撞意外，路口監視器拍下，2車幾乎在沒有煞車情況下碰撞，其中一輛車經撞擊後旋轉360度才停下，這起事故造成3人受傷送醫。

羅東警分局今天（28日）指出，警方昨天下午3點54分獲報，直指五結鄉五結中路一段與傳藝路二段口發生交通事故，經查發現，39歲陳姓女子開黑色轎車，沿著傳藝路二段慢車道欲左轉往五結市區方向行駛，另一方則是48歲蔡姓男子駕駛的白色轎車，從傳藝路一段快車道直行往羅東方向。

請繼續往下閱讀...

2車在肇事路口相撞後，黑色轎車轉了360度，車子零件噴飛，白色轎車也彈到10多公尺外才停下，畫面相當驚悚。黑色轎車上只有陳女1人，白色轎車有蔡男及1名乘客，車禍發生後，3人都受傷送醫，所幸傷勢無大礙。

事發後，駕駛經過酒測沒有酒精反應，警方初步調查，疑似黑色轎車違規左轉，但真正肇事原因仍待調查釐清。羅東警分局呼籲駕駛人遵守標誌、標線行駛，切勿違規搶快，由於連日來天雨路滑，也應減速慢行並注意前方狀況，警方將加強執法，確保用路人行車安全。

2車相撞當下被路口監視器拍下。（警方提供）

事故現場畫面。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法