北投知名社區出現「惡鄰居」 砸門、製造噪音人心惶惶

3樓鄰居的大門仍可見到砸毀痕跡。（投訴人提供）

台北市北投區某知名社區，近來出現一名林姓惡鄰，經常在夜深人靜時大聲放音樂，有住戶受不了報警；林男自此開始四處懷疑是誰報警，甚至還情緒失控，先後兩次拿著鐵棒，胡亂砸毀兩戶鄰居住處大門。社區住戶指控，林男的家屬疑似想與他切割，放任他獨自一人在此生活，平時不聞不問，搞到現在社區住戶人心惶惶，眾人都只能自求多福。

該社區住戶投訴媒體，社區原本住著許多退休老人家，大家原本過著平靜的日子。大概在1年前，一名林姓男子獨自搬進社區其中一棟2樓；他搬進來後，經常在夜深人靜時在家中將音樂放得很大聲、擾人清夢，周邊鄰居起先隱忍，沒想到他變本加厲，音樂越放越大聲、越放越晚，有鄰居受不了因此報警。

請繼續往下閱讀...

轄區員警到場勸導，林卻躲在家中不出來，反覆如此，弄得住戶夜不成眠、精神衰弱，轄區員警也疲於奔命。

這名住戶還說，林男自從發現有鄰居報警後，開始每天疑神疑鬼，想揪出來是誰報警。今年6月，他先後懷疑是正上方3樓鄰居，以及2樓的隔壁鄰居報警，居然拿著鐵棒，瘋狂敲打這兩處住戶的大門，還把大門門鎖砸毀。

鄰居見狀再次嚇得報警，警方到場後，認為林男有自傷且傷人之虞，通報救護單位將他強制送醫，但他隔天早上就又重返社區。

林男長期以來都讓住戶相當頭痛，這兩天又開始胡亂敲門，他這次是在自家大門外胡亂大叫、自言自語，還亂敲自己住家大門、製造噪音，弄得眾人都無法睡覺休息

這名住戶指控，聽聞林男家中從事科技相關產業，家境不錯，住處就是林父替其購買。林男之前似乎在其他地方惹事生非，弄得家人都不想跟他往來，沒想到他家人的解決方式就是幫他搬進該社區後不聞不問。林目前雖然沒有做出傷害他人的舉動，但他精神狀況不穩、行為怪異，也有砸門的暴力傾向，住戶都很怕這顆不定時炸彈改天爆炸。

轄區警方今天表示，確實多次接獲社區住戶報警，但警方也只能到場勸導他不要製造噪音；至於他砸門一事，警方已將他依毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法