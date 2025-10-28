為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    交友軟體PO文稱友「長相比鬼還恐怖」還洩個資 判刑1月

    2025/10/28 10:39 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定張女違反個人資料保護法，判處有期徒刑1月，得易科罰金；考量其精神狀況，予以緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    新北市一名張姓女子去年2月，在交友軟體上利用暱稱發布文章，指出吳姓好友「懷過孕、墮過胎」、「比鬼還恐怖（長相）」等語，更公開其生日及居住地。吳女發現後，對張女提出告訴。基隆地院近日審結，認定張女違反個人資料保護法，判處有期徒刑1月，得易科罰金；考量其精神狀況，予以緩刑2年。

    檢警調查，張、吳2女相互認識，但張女卻於某交友軟體公開版面，以暱稱發布文章，攻擊吳姓好友外貌，更稱墮過胎，還將其出生日期及居住地點公開，讓人可透過相關資訊，辨識出吳女。吳女發現後，則對張提出加重誹謗及違反個人資料保護法告訴。

    檢警偵訊時，張女也直接坦承，確實有在交友軟體上PO文攻擊吳姓好友，也有將其生日、居住地公布。檢察官偵訊後，將張女起訴。

    法院審理期間，張女經醫生鑑定後，確認罹患「情感性精神病」，有明顯情緒問題，情緒起伏大，衝動控制不佳，對於自身行為的可能後果欠缺周詳考慮，判斷力較易出現問題；且測驗內容顯示張女有焦慮、躁症、思考障礙及妄想等症狀。

    法官認為，張女在案發行為時，其辨識行為違法或依其辨識而行為能力，有較一般正常人顯著減低，需要規則接受精神科藥物治療與心理輔導。考量其鑑定結果，依規定減輕其刑。而吳女也於審理時，撤回加重誹謗告訴。

    法官審理後，認定張女違反個人資料保護法，判處徒刑1月徒刑，得易科罰金3萬元，考量其精神狀況，予以緩刑2年。

