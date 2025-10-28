航警收賄開公務門放行走私加熱菸 桃檢起訴12人

桃園地檢署指揮台北關、航警局破獲走私集團行賄航警放行加熱菸案，查扣加熱菸等證物。（記者余瑞仁翻攝） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

以40歲楊姓女子為首的11人走私集團涉嫌行賄買通航警局保安大隊陳姓警員，多次放行走私集團成員夾帶加熱菸入境，今年9月11日關務署台北關於發覺陳員透過公務門放行楊女等走私集團成員，通報航警局報請桃園地檢署發出拘票逮人，檢警深入追查破獲楊走私集團，先後拘提到案11人，追出陳員涉嫌自今年4月間起前後收取95萬餘元，放行走私集團26次、走私加熱菸逾9000條，今（28）日偵結依貪污治罪條例等罪嫌將陳員、楊女等12人提起公訴。

檢方起訴指出，此走私集團以楊女為首有意走私加熱菸入境販賣牟利，楊女今年初透過管道結識航警局保安大隊陳姓警員，雙方於4月間談妥由陳員利用職務之便，在桃園國際機場管制區內接收走私集團成員行李後協助夾藏離開管制區，或由走私集團成員直接攜帶行李至陳員執勤的管制哨直接放行，讓該集團成員行李免於海關檢查，楊女事後依走私加熱菸數量，給予每條50至100元不等賄款。

全案因台北關人員於9月11日發現陳員將夾帶加熱菸的楊女、巫姓女子帶往公務門放行，當場通報航警向檢方報告核發拘票逮人，經深入追查並分析比對監視器畫面釐清走私集團成員之身分，隨後經數度執行拘提、搜索，終於破獲該11人走私集團，並先後向法院聲請羈押陳員與走私集團主嫌楊女、楊男獲准，今天偵結將陳員與走私集團成員依貪污治罪條例、菸酒管理法等罪嫌提起公訴。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

