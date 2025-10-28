為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男師變狼師！猥褻未成年女學生11次 判刑6月得易科罰金

    2025/10/28 10:28 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，依對14歲以上、未滿16歲女子為猥褻罪，判處狼師有期徒刑6月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    任職於基隆市某高中職的男性教師，去年與女學生談師生戀。男師多次親吻小女友，並出手猥褻。被害少女父親查看女兒及老師的對話紀錄後，發現異狀，報警處理，將男師移送法辦。基隆地院近日審結，依對14歲以上、未滿16歲女子為猥褻罪，判處狼師有期徒刑6月，得易科罰金。

    檢警調查，該名男師於某高中職內任職，卻與未成年的女學生互生情愫，兩人發展為男、女朋友關係，且多次在課餘時間，將被害少女帶往南港及自家住所親吻、襲胸，共計11次。直至少女父親查看兩人對話紀錄，揪出狼師惡行。

    檢察官偵訊時，男師承認有親吻女學生，並將手伸進其胸部，但無撫摸對方下體或拿其手撫摸自己下體的情形。

    而被害少女父親則指出，案發後曾要求男師不得與女兒繼續連繫，但對方仍透過通訊軟體與女兒聯絡。

    法院審理期間，男師當庭與被害人達成調解並賠償25萬元，向法官請求予以緩刑宣告，當時協議男師不得繼續騷擾被害少女，但男師被發現有間接騷擾被害人的情形，故告訴人不同意緩刑。

    法官認為，被告身為老師，竟罔顧師生倫理，與女學生發展男女朋友關係，明知對方對於男女感情、性行為認識程度及自主能力尚未臻至成熟，竟出手猥褻，對女學生身心健全及人格發展均生不良影響。考量他坦承犯行，且與被害人及其家屬達成調解，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

