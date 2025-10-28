醋飯被嫌難吃「超派鐵拳」超哥痛毆Toyz 確定判刑6月

Toyz（左）曾到超哥日式料理店批評料理，被超哥痛毆。（資料照，翻攝自YouTube）

知名網紅「Toyz」劉偉健去年1月20日至網紅「超哥」黃伯超在台北市延吉街經營的日式料理店用餐，開直播當著超哥的面批評「醋飯難吃」，超哥憤而動用「超派鐵拳」當街毆打Toyz致頭部縫10多針，台北地院一審今年4月依傷害罪將超哥判刑6月，林姓助理判2月，皆可易科罰金，Toyz嫌判太輕而上訴；北院二審開庭時，超哥表達願賠50萬元，但Toyz索賠100萬元，調解破裂，合議庭今判決駁回上訴，超哥判刑6月定讞。

2024年1月20日晚上9時許，Toyz帶著朋友和一名小女孩，至超哥的餐廳用餐並開啟直播，不斷批評日料食物難吃，餐後超哥和Toyz在門口路邊對談，Toyz仍不斷揶揄嘲諷超哥，超哥臉色漸變，突然發怒，連續出拳毆打Toyz，在旁的林姓男助理也伺機出腳踢踹Toyz，Toyz慘遭圍毆4分鐘，畫面全程直播，轟動一時。超哥還出言恐嚇：「要殺死你，不是你死就是我死，如果你一天還在台灣，就別想活著」。

請繼續往下閱讀...

Toyz就醫驗傷，傷單顯示頭部撕裂傷、右耳瘀傷、額頭、胸、背、右小腿、雙手手臂多處擦挫傷。台北地檢署3度安排調解，Toyz都未到場，檢方依傷害、恐嚇罪起訴超哥2人。

「Toyz」於去年5月另因販賣大麻煙彈被判刑4年2月定讞而入獄服刑。

兩人的傷害案件，在台北地院一審時，Toyz求償1億元，無意和解，法官認為沒有調解空間，今年4月採簡易判決處刑，將超哥判處6月徒刑、林男判2月，皆可易科罰金。

Toyz認為量刑過輕，提起上訴。北院二審合議庭先前開庭時，超哥透過律師表示，他已提出50萬元的和解方案，但對方索賠100萬元，雙方認知差距過大，和解宣告破局，調解不成立，二審今維持原判定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法