    龍千玉出任防詐大使 「不如甭熟悉」一唱全場都點頭了

    2025/10/28 10:13 記者劉曉欣／彰化報導
    台語天后龍千玉化身防詐大使，分享打詐經驗。（記者劉曉欣攝）

    台語天后龍千玉今天（28日）到彰化縣警局出任「防詐大使」，當場唱了「不如甭熟悉」，說起父親與自己都曾經接到詐團電話，也差點被騙，提醒全民防詐，提高警覺，凡事必問165就對了！

    龍千玉表示，詐騙集團真是無所不用其極，她的父親就曾接到詐騙電話「被洗錢」，還根據詐團指示打給檢察官與警察，她馬上就跟父親說「檢警辦案不會透過電話來做筆錄」，一句敲醒父親，才恍然大悟被騙了。

    龍千玉說，她自己也差點被騙，有次接到銀行電話要匯錢給她，要她輸入帳號，她因為剛好有筆錢要進來，正當要找帳號回答時，才突然想到，「銀行怎會用電話來確認帳號」，馬上警覺不對勁，立即掛掉電話。

    龍千玉也說，她也有詐團電話一來就哭音說「媽媽！」她馬上回「小孩在國外」，對方才說，「哦！這樣」才掛掉電話。

    龍千玉強調，詐騙無所不在，手段隨時翻新，全民都要有所警覺，一有問題就打165就對了。

    彰化縣警局長陳明君表示，今年打詐有成，今年累計詐騙金額比去年同期減少4成，今年1到10月共查獲詐欺集團261件，詐欺集團成員1957人次，攔阻詐騙現金近4億元，加上汽車、房屋及虛擬貨幣，合計阻斷詐團金流達10億餘元。

