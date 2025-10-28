新興毒品？機車上驚見陌生糖果報案！ 警揭真相讚：反毒觀念滿分

警方獲報到場處理。（警方提供）

台中市一名男子近日在機車上發現一包來路不明的陌生糖果，懷疑是所謂的新興毒品趕緊報案，警方獲報趕往，經檢視確認是正常的糖果，雖然是烏龍報案虛驚一場，但也讓員警大讚，彰顯了民眾的高度警覺，也是反毒意識的展現。

台中市第五分局東山派出所前天深夜接獲民眾報案表示，機車原本停放在北屯區太祥路一處自助桌遊店前，但是要使用機車時，發現座墊上被不明人士放置了1包外觀疑似糖果的物品，雖然已把那包物品丟在地上，但越想越不對勁，擔心會是毒品偽裝的「糖衣陷阱」，於是撥打110求助。

員警廖威凱、吳鑑恩接獲通報後，雖然一度懷疑有人惡作劇，但因為報案地點鄰近大學學區，多為學生出租套房及常經過路段，員警擔心若真的是毒品，有可能會毒害學子，為求慎重，立即前往了解，先觀察該包物品外觀特徵，再以手指觸碰按壓並翻轉該包物品後，確認只是普通糖果，讓所有人鬆了一口氣。

警方指出，這起「虛驚一場」報案，反映出民眾對新興毒品的高度警覺，近年毒販手法翻新，毒品不再以粉末或藥丸出現，而是混入果凍、咖啡包、巧克力、甚至「科學麵」中，再以卡通或知名品牌包裝偽裝，令人防不勝防。

若發現包裝奇怪、品牌陌生、封口被破壞或重新熱封的食品，都可能是毒品偽裝，切勿隨意食用。若誤食後出現頭暈、噁心、幻覺等症狀，應立即就醫並聯絡毒防中心求助。

經檢視確認只是普通糖果。（警方提供）

