為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南庄加里山大坪登山口大霧 Volvo休旅車開進水溝 深夜動員拖吊車

    2025/10/28 09:51 記者蔡政珉／苗栗報導
    南庄加里山大坪登山口大霧，Volvo休旅車開到水溝，半夜動員拖吊車。（警方提供）

    南庄加里山大坪登山口大霧，Volvo休旅車開到水溝，半夜動員拖吊車。（警方提供）

    苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，吸引不少山友前往登山。不過，頭份警方今天指出，39歲林姓男子26日駕駛一輛Volvo休旅車打算抵達加里山大坪登山口後登山，但車輛因大霧、加上路面濕滑車輛開進水溝，輪胎卡住，警方接獲報案後，直到深夜11點多聯繫熟識的拖吊業者協助脫困。

    頭份警方今天表示，分局南庄分駐所於26日晚間8點多接獲林男報案稱，其所駕駛的休旅車因天色昏暗、大霧瀰漫，加上路面佈滿青苔較為濕滑，導致右側車身不慎陷入路邊水溝動彈不得。巡佐朱達文、警員唐郁栩立刻前往協助，並趕快聯繫熟識的拖吊業者協助，不過由於訊號不佳加上林男受困位置不好尋找，拖吊車業者也四處尋覓直到深夜11點多找到受困林男，協助將車輛拖起。

    頭份警方提醒，加里山登山客多，但近期受東北季風影響，山區容易有雨勢、且較容易起霧影響開車視線，加上大平登山口附近道路已經發生多起車輛迷途或卡在水溝、甚至開下邊坡事故，呼籲民眾前往時務必小心路況。

    南庄加里山大坪登山口大霧，Volvo休旅車開到水溝，半夜動員拖吊車。（警方提供）

    南庄加里山大坪登山口大霧，Volvo休旅車開到水溝，半夜動員拖吊車。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播