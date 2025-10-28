南庄加里山大坪登山口大霧 Volvo休旅車開進水溝 深夜動員拖吊車

南庄加里山大坪登山口大霧，Volvo休旅車開到水溝，半夜動員拖吊車。（警方提供）

苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，吸引不少山友前往登山。不過，頭份警方今天指出，39歲林姓男子26日駕駛一輛Volvo休旅車打算抵達加里山大坪登山口後登山，但車輛因大霧、加上路面濕滑車輛開進水溝，輪胎卡住，警方接獲報案後，直到深夜11點多聯繫熟識的拖吊業者協助脫困。

頭份警方今天表示，分局南庄分駐所於26日晚間8點多接獲林男報案稱，其所駕駛的休旅車因天色昏暗、大霧瀰漫，加上路面佈滿青苔較為濕滑，導致右側車身不慎陷入路邊水溝動彈不得。巡佐朱達文、警員唐郁栩立刻前往協助，並趕快聯繫熟識的拖吊業者協助，不過由於訊號不佳加上林男受困位置不好尋找，拖吊車業者也四處尋覓直到深夜11點多找到受困林男，協助將車輛拖起。

請繼續往下閱讀...

頭份警方提醒，加里山登山客多，但近期受東北季風影響，山區容易有雨勢、且較容易起霧影響開車視線，加上大平登山口附近道路已經發生多起車輛迷途或卡在水溝、甚至開下邊坡事故，呼籲民眾前往時務必小心路況。

南庄加里山大坪登山口大霧，Volvo休旅車開到水溝，半夜動員拖吊車。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法