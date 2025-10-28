設局詐賭富二代？ 警破黑幫潑漆當歸鴨店暴力討債

新北刑大、新莊、樹林等分局宣布偵破太陽會樹林分會陳嫌為首的暴力、潑漆討債集團，續追黑幫設局詐賭再討債手法，刨根續追幕後犯罪集團；圖為歹徒潑漆現場。（記者吳仁捷翻攝）

新北市刑大宣布破獲接連到樹林、新莊兩地的當歸鴨店潑漆的討債集團，逮獲太陽會樹林分會首惡陳嫌，透過手下蔡女招募少年在內的討債集團成員，先網戰恐嚇當歸鴨店，更曾一晚接連到兩店潑漆威脅，行徑囂張，專案小組不排除黑幫設局，經營球版或轉介，讓當歸鴨二代涉賭欠下數百萬元賭資，隨後出面討債，續追幕後藏鏡人及職運簽賭機房。

新北市警刑大偵六隊、新莊、樹林等分局偵查隊共組專案小組，28日拘提及通知太陽會樹林分會25歲陳姓會長共9名黑幫份子，瓦解陳嫌為首的暴力討債集團，拘提成員到案，全案依恐嚇、毀損等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

警方攻堅拘提時，睡夢中的陳姓會長被壓制在地逮捕，警方掌握陳嫌今年8月初指使旗下討債集團份子，到連鎖當歸鴨分店、總店潑紅漆、暴力討債，當時林嫌騎機車載江嫌，帶著油漆罐等物，到被害人在新莊、樹林經營的當歸鴨店潑紅漆，喝斥業者兒子還錢，嚇壞客人、員工，行徑囂張。

據了解，當歸鴨業者的兒子沉迷網路職運簽賭，在俗稱「球版」積欠數百萬元，近來由陳嫌出面催討；新北刑大專案小組，溯源追查討債集團，在9月及10月底，逐波次拘提網路恐嚇言論犯嫌及暴力討債份子到案，拘提8人（6名犯嫌、2名少年到案），並於28日將全案移請新北地檢偵辦。

據研判，從陳嫌成立討債集團，針對當歸鴨業者兒子催討賭債，不排除黑幫招攬被害人參賭，開放高額權限，導致被害人積欠鉅額賭債，再暴力討債，警方懷疑黑幫以此手法，對被害人詐賭、暴力討債。

新北刑大大隊長黃國師強調，不容幫派暴力份子於轄內膽大妄為、恣意滋事，針對黑幫暴力犯罪行徑，除動員警力迅速檢肅查緝到案，展現警方執法鐵腕，更將向上溯源同夥及幕後首謀者，徹底溯源刨根。

新北刑大、新莊、樹林等分局宣布偵破太陽會樹林分會陳嫌為首的暴力、潑漆討債集團，續追黑幫設局詐賭再討債手法，刨根續追幕後犯罪集團；圖為警方查獲證物。（記者吳仁捷翻攝）

