父漁船海上作業爆炸起火兒飆船馳援 8人獲救歷劫返家

洪添進與船員們獲救後，今日凌晨返回八斗子漁港。（記者吳昇儒翻攝）

基隆一對父子檔漁民洪添進、洪開繼26日晚間分別駕駛兩艘漁船前往富貴角外海捕撈大明蝦。昨日下午，洪父的駕駛的漁船突然發生爆炸，起火燃燒，經搶救無效後，船上8人決定棄船逃生。洪男得知父親漁船陷入火海，趕緊馳援，成功將8人救到船上，並於今日凌晨返回八斗子漁港。在岸際等候的家人，見父子二人安全返航，歡喜擁抱。

洪姓父子為了捕捉大明蝦，26日晚上分別駕駛昇發財168號、昇發財66號漁船，載著外籍漁工先後從八斗子漁港出港作業。

昨日下午2時許，洪父駕駛的昇發財168號機艙傳出爆炸聲，漁船開始起火，經搶救無效後，對外求援。

洪男得知父親漁船起火後，火速馳援，見父親與其船員已經跳入海中，趕緊將人救上船並返航，今日凌晨0時30分，趕回八斗子漁港。洪母及其女兒在碼頭著急等待，見父子二人平安歸來，家人緊緊擁抱。

洪父表示，案發當時剛好在休息，結果當班的漁工就來叫他，說船尾好像有問題，才剛出艙門就聽到碰一聲，因為發生的很快，而且黑煙四竄，當下什麼都看不到，已經無法搶救，便與7名外籍船員（1名菲律賓、6名印尼籍）穿上救生衣，跳入海中等待救援。據悉，該漁船近期才進行大規模維修，不知為何又會發生意外，起火原因則待釐清。

海巡署接獲報案後，派遣PP-10098、PP-10090兩艘巡防艇前往搶救，漁船起火原因待進一步調查。交通部航港局接獲海巡署通報，也發出礙航公告，事發地點在富貴角北北西22海浬處（北緯25度39分、東經121度32分），提醒航行船隻請注意瞭望並避讓，確保安全。

家人見洪父安全返回，緊緊擁抱著他。（記者吳昇儒翻攝）

