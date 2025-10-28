砂石車後斗滲水被警攔查，結果駕駛竟是毒駕。（資料照）

劉姓男子於今年4月1日晚上8時點多在其位於台中市的住處吸食甲基安非他命後又隔天一早7點多注射海洛英。劉男之後罔顧其他用路人安全直接駕駛砂石車上路，劉男直到行經苗栗縣頭份市永貞路1段與南田街交岔路口因沙石車後斗滲水，被頭份警方攔查，結果發現劉男毒駕送辦。苗栗地院法官審理後，依公共危險判處劉男有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

劉男平時駕駛營業用曳引車為業，卻染上毒癮，先在今年4月1日晚間以吸食煙霧方式施用甲基安非他命，隔天一早又直接注射海洛英。劉男明知剛使用過毒品，竟還駕駛砂石車上路直到4月2日上午10點多行經苗栗縣頭份市時因砂石車後斗滲水被警方發現依例攔查，劉男見自己遇到警察便直接坦承吸食毒品。

劉男當場告知警方吸毒後，又交出海洛因與甲基安非他命混裝袋1個、毒品吸食器1個及毒品針筒4支，劉男之後採尿毒品濃度已達不能安全駕駛標準。

法官考量劉男遭攔檢後坦承攜帶毒品、毒駕，符合自首減刑故依法判刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

