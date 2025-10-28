暖心守護！ 潭子警協助民眾尋回火場受困愛犬

潭子區1處資源回收場發生火災，莊姓民眾的愛犬受困附近工廠，員警協助尋回。（圖由民眾提供）

台中市潭子區雅潭路1處資源回收場發生火災，大雅警分局潭子分駐所員警前往協助疏導交通，見莊姓民眾焦急尋找受困在附近工廠內的愛犬，立即向鄰近工廠借得口罩，簡單防護後協助搜尋，幸火勢尚未波及鄰近廠房，狗狗聽到主人呼即自行跑出，民眾見愛犬順利脫困，感動不已，頻頻向員警致謝。

10月26日中午12時18分左右，潭子區雅潭路二段1處資源回收場發生火災，現場濃煙密布，因燃燒的味道刺鼻，大雅警分局潭子分駐所副所長郭育嘉瑜返所途中發現濃煙竄升，便主動停車協助指揮車輛改道，維持交通秩序，並調派線上巡邏員警游晟岳、賴冠丞前往支援疏散作業，3人分工合作、協助交通疏導與民眾撤離，確認人員安全。

期間發現1名莊姓男子焦急表示，其心愛的狗狗仍在工廠內，請求警方協助，員警了解情況後，向鄰近工廠借得口罩，簡單防護後協助搜尋，幸火勢尚未波及鄰近廠房，狗狗在聽到主人的呼喚聲後自行跑出，平安無恙。民眾見愛犬順利脫困，感動不已，頻頻向員警致謝。

