    社會

    機車騎士水防道路上「犁田」 求償二河分署輸了

    2025/10/28 08:54 記者黃美珠／新竹報導
    圖為D騎士發生「犁田」的鳳山溪南岸水防道路，新竹地院認為因非供民眾通行的一般道路，所以現場有坑洞、沒路燈都算正常。（記者黃美珠攝）

    別以為騎車在官方維管的道路，「犁田」後人車、財物俱傷，聲請國賠就一定能成功！新竹某D姓機車騎士騎經鳳山溪堤防南側、新埔跟竹北間水防道路上，疑因路面坑洞而摔車，訴請第2河川分署國賠10萬多卻敗訴！主因就是水防道路並非給公眾通行的一般道路，用路人應經許可才能使用外，用路期間還須自行注意安全，加上騎士沒能舉證2河分署有何管理道路缺失導致其摔車，所以其國賠聲請被駁。

    傷者告訴法官，事發路段坑洞且沒有路燈導致他摔車，所以從醫療、車損、車子拖吊費、隨身財損、以及後續交通費、報案花半天做筆錄的薪資2500元損失，加上精神慰撫金，總共要求2河分署賠償近10萬3000元。

    2河分署除了爭執對方求償金額過高，摔車是否因坑洞所致還有待商榷外，也強調事發路段是防汛道路，而依河川管理辦法，這條路僅供防汛、搶險業務運輸所需使用，並非公眾使用的道路設施，既是如此，自然就不會有設交通號誌、標線、標示、路燈或其他設施的相關規定或必要性。更何況近年因應地方通行需求，早把管理維護權交到了地方鎮公所手中。

    法官認同水防道路依法算是堤防的一部分。在上面行駛動力機械等作為交通使用，算是法定「應經許可」的使用行為；這種道路終究不是一般道路，只要沒有明令禁止通行，用路人使用時就應自行注意安全，而管理機關本就無須提供可供一般民眾通行的道路品質，所以現場沒有路燈、路面不平整都算是正常。

    新竹地院判決指出，用路人行駛水防道路，必須自行注意安全。（記者黃美珠攝）

    引發國賠爭議的新竹縣鳳山溪南岸水防道路旁，第2河川分署立有維管權移撥的公告。（記者黃美珠攝）

    第2河川分署在鳳山溪堤防旁立有：因應地方通行需求，事發水防道路維護管理權早已移交的公告。（記者黃美珠攝）

    引發國賠爭議的水防道路新埔端入口處，就在如圖褒忠大橋南側橋頭（左）處。（記者黃美珠攝）

