嘉縣警破獲不肖租車公司 假讓渡真配合詐團犯案

嘉義縣水上分局發現有不肖租車公司「假讓渡真配合詐團」，詐團以「權利車」做為提領交通工具，犯案2日後即更換車輛，車行隨即轉讓予正常一般人使用，讓渡人資料也是用人頭簽署偽造，意圖製造斷點規避警方查緝；嘉義縣警方與台南市永康分局成立專案小組，針對該權利車行長期蒐證，報請嘉義地檢署指揮偵辦，日前拘捕蘇姓主嫌等人，查扣車輛20輛，依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

嘉義縣警方昨由嘉義縣警察局局長李權哲等公布打擊詐欺犯罪成效破案成果，今年執行3波全國同步打擊詐欺行動專案及今年1至9月查緝集團詐欺成效共查獲詐欺集203團1202人，查扣不法利得總值2億1324萬2520元；攔阻詐欺件數部分，今年1至9月有132件、7405萬1849元。

警方表示，最近查獲多名詐團車手，清查犯案車輛時，卻發現車輛轉讓給一般人使用；警方分析犯案手法，該詐團以「權利車」做為提領犯罪所得的交通工具，犯案後2天換車繼續提領，而車輛事後再讓渡回車行，車行又再轉讓給一般人使用，製造追查斷點；而該租車公司則是先高價將車輛讓給詐團提供的人頭等，等詐團換車，再低價買回，之後再讓渡給一般人。

警方日前進行偵辦，持檢察官拘票及法院搜索票，查獲蘇姓主嫌等4人，保全追徵扣押車輛20輛、假讓渡書（人頭簽名）及合約、手機等，再繼續擴大追查。

李權哲也說，最近有詐騙集團利用普發現金1萬元消息，寄發假簡訊或提供連結，誘騙民眾填寫個資或盜取個人帳戶資料，提醒民眾小心，如有可疑訊息應立即撥打165或110查證。

