    社會

    屏東瓦斯工人因脫鞋爭執 毆打女屋主遭判刑

    2025/10/28 08:45 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市劉姓瓦斯工人送瓦斯到住家，因為被王姓女屋主要求脫鞋送進屋內引起劉某不爽，竟罵王女三字經，她憤而不買瓦斯，雙方發生口角紛爭，劉某竟出拳打女屋主挨告，訴訟期間更有誣告行為，屏東地方法院判處劉男傷害罪有期徒刑3個月，可易科罰金，誣告罪判6個月。

    王姓女屋主在警詢中表示，113年9月7日晚上7點多，她跟瓦斯行叫瓦斯，劉姓瓦斯工人把瓦斯桶送進家中，她請他脫鞋子，但劉某口氣不好、罵三字經，讓她很生氣，告知不要叫瓦斯，請他把瓦斯桶抬回去，並開門請他出去，沒想到劉男兩度揮拳，第一次揮拳嚇唬、第二次攻擊她右臉頰經醫院診斷右臉挫傷，現場則有監視器影像，王女因此提出傷害告訴。

    劉男明知徒手攻擊王女造成傷害，竟反控王女誣告來卸責，法官認為劉男傷人後被依傷害罪起訴，不知悔改，竟向檢方誣指王女誣告，妨害司法權公正行使，犯後否認犯行，態度不佳，未與告訴人達成和解或賠償其損害，致犯罪所生之損害未獲得彌補，又劉男有傷害、竊盜等前案紀錄，素行非佳，傷害罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金；誣告罪判處有期徒刑6個月。

