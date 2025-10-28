誇張！為懷孕小三舉行胎兒性別派對 人妻大怒求償獲賠

人夫為懷孕小三舉辦胎兒性別派對，被高雄高分院判決連帶賠償遮羞費。（情境照）

高市李姓婦人無意間在社交平台，發現其夫黃男竟然幫懷孕小三舉辦胎兒性別派對，大怒求償100萬元精神撫慰金，高等法院高雄分院認定構成侵害配偶權，判決他和小三連帶賠償65萬元定讞。

結婚4年多的李婦指出，2023年4月14日，無意間瀏覽IG發現其夫黃男在高雄市小港區明聖街淨園農場，為懷孕梁姓女子舉行胎兒性別派對，眾人並向黃男祝賀喜獲女嬰，始知對方交往多年，她卻被矇在鼓裡，頓時精神崩潰，要求2人賠償100萬元精神撫慰金。

黃男不否認出軌，卻辯稱與梁女交往前，已與妻子分居，並指控她動輒要錢，甚至惡言相向，後來分居後，經她同意外遇﹔梁女則說，事先根本不知道黃男有家室，後來黃男還騙她說會離婚，2人才繼續往來，否認侵害配偶權。

高雄地院開庭調查，據李婦提出被告等人夜店跳舞互動親密等影片，及黃男坦承出軌，判決連帶賠償40萬元，李婦和被告等均不服上訴。

高雄高分院認為被告等2人多次發生性關係，甚至懷孕期間舉行派對，嚴重侵害李婦權益，加重判賠25萬元，不得上訴，全案落幕。

