為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    誇張！為懷孕小三舉行胎兒性別派對 人妻大怒求償獲賠

    2025/10/28 06:53 記者鮑建信／高雄報導
    人夫為懷孕小三舉辦胎兒性別派對，被高雄高分院判決連帶賠償遮羞費。（情境照）

    人夫為懷孕小三舉辦胎兒性別派對，被高雄高分院判決連帶賠償遮羞費。（情境照）

    高市李姓婦人無意間在社交平台，發現其夫黃男竟然幫懷孕小三舉辦胎兒性別派對，大怒求償100萬元精神撫慰金，高等法院高雄分院認定構成侵害配偶權，判決他和小三連帶賠償65萬元定讞。

    結婚4年多的李婦指出，2023年4月14日，無意間瀏覽IG發現其夫黃男在高雄市小港區明聖街淨園農場，為懷孕梁姓女子舉行胎兒性別派對，眾人並向黃男祝賀喜獲女嬰，始知對方交往多年，她卻被矇在鼓裡，頓時精神崩潰，要求2人賠償100萬元精神撫慰金。

    黃男不否認出軌，卻辯稱與梁女交往前，已與妻子分居，並指控她動輒要錢，甚至惡言相向，後來分居後，經她同意外遇﹔梁女則說，事先根本不知道黃男有家室，後來黃男還騙她說會離婚，2人才繼續往來，否認侵害配偶權。

    高雄地院開庭調查，據李婦提出被告等人夜店跳舞互動親密等影片，及黃男坦承出軌，判決連帶賠償40萬元，李婦和被告等均不服上訴。

    高雄高分院認為被告等2人多次發生性關係，甚至懷孕期間舉行派對，嚴重侵害李婦權益，加重判賠25萬元，不得上訴，全案落幕。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播