為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    多年嫌隙釀悲劇 台鐵休息室成命案現場 凶手延押

    2025/10/28 06:35 記者鮑建信／高雄報導
    台鐵高雄機務段林姓員工被控殺死同事，被高雄高分院判處無期後，裁定延長羈押。（資料照）

    台鐵高雄機務段林姓員工被控殺死同事，被高雄高分院判處無期後，裁定延長羈押。（資料照）

    台鐵高雄機務段林姓員工僅因細故，涉嫌持鐵鎚打死長年積怨的洪姓同仁，被高等法院高雄分院依殺人罪，判處無期徒刑後，並裁定今日起延長羈押2個月。

    判決書指出，被告林男為台鐵高雄機務段左營機務分段職員，早在2012至2013年間，曾因工作業務，與洪姓同事起爭執。林男主觀上認為，洪男陸續破壞他機車等物品，因而萌生殺意，乃於2023年6月1日上午，攜帶鐵鎚等物，自機務休息室窗戶爬入躲藏。

    上午10點半，洪男進入休息室後坐在椅子上，林男見狀涉嫌持鐵鎚襲擊頭、胸等至少15處，當場流血過多死亡。林男行兇後逃回住處，警方前往逮捕，他自頂樓脫逃，但隨後在附近落網，並經橋頭地院法官庭判處無期徒刑，他不服上訴被判決駁回，尚未定讞。

    由林男3個月羈押期限將屆，高雄高分院認為林男所犯殺人罪，最輕本刑10年以上，並被處判無期、褫奪公權終身有相當理由認為他有逃亡之虞，裁定自今（28日）起，延長羈押2個月，可抗告。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播