多年嫌隙釀悲劇 台鐵休息室成命案現場 凶手延押

台鐵高雄機務段林姓員工被控殺死同事，被高雄高分院判處無期後，裁定延長羈押。（資料照）

台鐵高雄機務段林姓員工僅因細故，涉嫌持鐵鎚打死長年積怨的洪姓同仁，被高等法院高雄分院依殺人罪，判處無期徒刑後，並裁定今日起延長羈押2個月。

判決書指出，被告林男為台鐵高雄機務段左營機務分段職員，早在2012至2013年間，曾因工作業務，與洪姓同事起爭執。林男主觀上認為，洪男陸續破壞他機車等物品，因而萌生殺意，乃於2023年6月1日上午，攜帶鐵鎚等物，自機務休息室窗戶爬入躲藏。

上午10點半，洪男進入休息室後坐在椅子上，林男見狀涉嫌持鐵鎚襲擊頭、胸等至少15處，當場流血過多死亡。林男行兇後逃回住處，警方前往逮捕，他自頂樓脫逃，但隨後在附近落網，並經橋頭地院法官庭判處無期徒刑，他不服上訴被判決駁回，尚未定讞。

由林男3個月羈押期限將屆，高雄高分院認為林男所犯殺人罪，最輕本刑10年以上，並被處判無期、褫奪公權終身有相當理由認為他有逃亡之虞，裁定自今（28日）起，延長羈押2個月，可抗告。

