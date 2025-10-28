柯文哲涉諸案 今傳戴利玲、張景森作證

前政務委員、前北市都發局長張景森。（資料照）

台北地方法院審理京華城容積率等案，今日上午將傳喚尼奧及時樂公司負責人戴利玲作證，到庭被告為前民眾黨主席柯文哲、前柯競總財務長李文宗；下午傳喚前政務委員、前北市都發局長張景森作證，僅威京集團主席沈慶京聲請詰問張，柯文哲下午無需到庭。

曾飽受狗仔隊跟監偷拍之苦的張景森，出庭前夕特地在臉書PO文向柯文哲發出公開聲明，要求把「狗仔頭」關在家裡，別出現在法庭，否則就會用柯的金句「誰家的狗？帶回去自己管好」奉還。

不過，張景森今天只見得到沈慶京，遇不到民眾黨前後任黨主席柯文哲與黃國昌。上午黃國昌可能依其往例至北院旁聽柯文哲所涉侵占政治獻金案，但下午柯不用到庭，黃國昌應也不會繼續旁聽。

張景森是陳水扁擔任台北市長時期的北市都發局長，沈慶京主張，張景森曾在監察院調查時說過，京華城的12萬284平方公尺樓地板是永久性的保障，而非僅是一次性使用權，更新都市計畫時一般都會保障既有的樓地板，否則沒有人會更新。

但2018年副市長兼都委會主委林欽榮，雖在都委會中依監察院的糾正文意旨，將京華城容積率從392%提高為560%，卻刪除了12萬樓地板保障，且認定樓地板只有一次性使用權，沈因此聲請傳喚張景森作證。

至於上午傳喚的證人戴利玲，是尼奧、時樂2家公司的負責人，也是民眾黨立委黃珊珊的朋友，在總統大選前於2023年與木可簽約辦理同年7月29日的「KP Show」演唱會，檢方指控這場演唱會是柯文哲從事政治、籌募競選資金的活動，所得應屬政治獻金，卻由木可帳戶收受演唱會的盈餘77萬餘元，涉嫌侵占。

黃珊珊日前作證指出，戴利玲的公司有舉辦演唱會的專業，與木可簽約，是純商業模式，是以專業演唱會規格辦理，舞台、燈光、音響、工作人員都是專業的，柯文哲也很認真排練，門票定價8800元是木可與廠商的決定，進帳、支出與競總無關，強調是商業行為，不是競選募款活動，也有繳娛樂稅。柯文哲、李文宗聲請傳喚戴利玲作證，以證其實。

