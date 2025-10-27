為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    10/27 威力彩頭獎2億落台南！今彩539開2注 各得800萬

    2025/10/27 22:56 即時新聞／綜合報導
    10月27日開獎的第114000086期威力彩開出1注；第114000260期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

    10月27日開獎的第114000086期威力彩頭獎開出1注，可得2億元，由台南市永康區正強街141號1樓「好運連連彩券行」開出；第114000260期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由宜蘭縣羅東鎮開明里中正路100號「珍旺彩券行」、高雄市苓雅區建國一路133之9號「天官賜福彩券行」開出。

    第114000086期威力彩中獎號碼為「第一區：01、11、16、20、27、36，第二區：06」，頭獎開出1注，可得2億元；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎共193注中獎，每注可得4000元；陸獎共1306注中獎，每注可得800元；柒獎共2592注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3926注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7255注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1168注中獎，每注可得100元。

    第114000260期今彩539中獎號碼為「03、20、26、31、37」。開出2注，每注可得800萬元；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共5821注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬0292注中獎，每注可得50元。

    第114000260期39樂合彩中獎號碼為「03、20、26、31、37」。四合開出4注，每注可得21萬2500元；三合共184注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8253注中獎，每注可得1500元。

    第114000260期3星彩中獎號碼為「920」。壹獎共110注中獎，每注可得5000元。

    第114000260期4星彩中獎號碼為「8362」。壹獎共46注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

