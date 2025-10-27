為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中霧峰山區白骨命案 男子逼債不成勒斃好友棄屍被收押

    2025/10/27 22:33 記者許國楨／台中報導
    台中警方今天將洪男依殺人等罪嫌送辦。（民眾提供）

    上稿時間：22:06
    更新時間：22:33

    台中霧峰驚傳白骨命案！49歲李男遭好友洪男因區區1萬元債務殺害後棄屍山中，全案曝光後檢警追查，昨（26）日晚間循線逮捕洪男，今依殺人及遺棄屍體罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方訊後認洪有逃亡及滅證之虞，今晚向台中地院聲請羈押禁見，法官裁定准押但未禁見。

    經查，洪男與的31歲李男原為舊識，兩人因債務糾紛多次爭執，上月中旬，洪男借車邀李男外出「談清楚」，行經霧峰山區時談判破裂，洪男情緒失控，拿出童軍繩及膠帶綑綁對方手腳。因兩人體型懸殊，李男瘦小無力抵抗，掙扎間遭洪男勒斃。

    洪男事後驚慌棄屍逃離，四處躲藏至今卻無法入眠，直到警方鎖定行蹤，昨（26）日晚間於龍井區逮捕前去訪友的洪男，洪男落網時神情恍惚，坦承犯案卻辯稱失手勒死李男「真的不是故意的」。

    台中地檢署指出，接獲通報後即由謝孟芳檢察官指揮霧峰分局組成專案小組，蒐證比對監視器影像並確認死者身分，昨夜拘提洪嫌到案並相驗遺體，經檢察官偵訊後，認定洪姓被告涉犯刑法遺棄屍體、殺人等罪嫌疑重大，其中所犯殺人罪為最輕本刑 5 年以上有期徒刑之重罪。

    尤其洪無固定住居所，有事實足認為有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之 必要，今（27）日晚訊後向台中地方法院聲請羈押禁見，法官裁定洪姓被告准押但未禁見。

