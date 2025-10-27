雄檢指詐欺集團為全民公敵 大學生車手從重改判

大學生擔任車手落網，被高雄高分院從重改判。（記者鮑建信攝）

劉姓女子投資股票，被騙2千萬報警後，同意對方要求再次面交現金，大學生嘎兆男子出面取款落網，經地院依詐欺取財未遂罪徒刑8月，檢方不服指控詐欺集團是全民公敵、社會亂源，因而被高等法院高雄分院從重改判10月。

警方調查，2024年6月3日至7月4日，被害人劉姓女子誤信詐欺集團話術，投資股票共受騙2093萬元（此部分非本案起訴範圍）後報警，為追查不法分子，於是同意對方要求，再次面交400萬元。

同月15日下午，被告嘎兆前往高雄市鼓山區取款，當場被埋伏警員逮捕，帶回製作筆錄後，依詐欺取財未遂罪嫌移送法辦，承辦檢察官認為他涉案情節重大，有串證之虞，聲請法院羈押禁見獲准。

案經高雄地檢署偵查、起訴後，嘎兆被高雄地院判處有期徒刑8月。他上訴指出，羈押期間坦承犯行，自身又來自低收家庭，目前半工半讀就讀私立大學，要求從輕發落。

檢方也不服指出，詐欺集團為全台人民公敵、社會最大亂源，要求從重改判1年6月，始能產生嚇阻作用。高雄高分院認為被告犯罪情節重大，改判有期徒刑10月，仍可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

