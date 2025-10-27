為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中檢偵辦非洲豬瘟案傳喚4人、查扣2手機 王獸醫佐出國未到

    2025/10/27 20:25 記者許國楨／台中報導
    動保處賴姓技佐。（民眾提供）

    動保處賴姓技佐。（民眾提供）

    台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案例，檢方持續追查疫情來源與通報過程，今（27）日約談包括二度被傳喚的陳姓豬農父子、動保處賴姓技佐與該養豬場紀姓獸醫師，4人訊後全數請回，檢方並查扣賴、紀二人手機釐清案情。

    據了解，檢方此次重點針對「延誤通報」與「診斷責任」展開交叉比對，檢察官康存孝除訊問豬農父子外，也要求動保處與特約獸醫說明10月初死亡豬隻的處理流程與回報時序，至於外界關注的「王姓獸醫佐」曾電話指導豬農用藥，但未持執業獸醫師證照，因目前人在國外未到案，檢方將待其返台後再行約談。

    中檢指出，22日已依媒體剪報分「他」字案調查，23日檢察官親赴動保處調取資料，並會同調查局台中市調查處、保七總隊及重案支援中心檢察事務官，追查該養豬場近期豬隻流向與可能的擴散風險，將持續掌握相關通聯紀錄與防疫決策過程，釐清是否有人違反動物傳染病防治條例、刑法偽造文書等情事。

    另中檢也指派重案支援中心檢察事務官前往台中市大安區肉品市場調取相關資料，清查販售豬隻流向，並將就相關事證持續進行勾稽比對，釐清交易脈絡及相關人員關聯，以全面掌握案情發展。

    外界對此案質疑不斷，台中市府對「王姓獸醫」身分多次改口，先稱為獸醫師、後改稱為獸醫佐兼藥廠業務，農業局再表示其「從未進入豬場現場」，並發文台中地檢署，協助調查王姓獸醫佐是否違反動物傳染病防治條例，因而導致延誤防疫措施進行。

    紀姓特約獸醫師。（民眾提供）

    紀姓特約獸醫師。（民眾提供）

