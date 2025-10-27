威廉庭上稱遭閃兵首腦勒索爆案外案 庭外改口未來開庭會說明

藝人威廉（左）今天因涉閃兵案到新北地院出庭，他在庭上告知曾遭閃兵集團首腦陳志明勒索，步出法庭時，對此轉趨低調，僅稱未來開庭會告知庭上。（記者吳仁捷攝）

新北地院今天下午針對藝人閃兵案，首開準備程序庭，審判長向「棒棒堂」威廉確認，向閃兵首腦陳志明支付籌金等對價關係時，威廉當庭指稱，由於藝人身分，當時還遭陳志明勒索、恐嚇，導致他叫他人支付更多酬金，因時間久遠，印象中約為4、50萬元，但金額仍待確認；對於勒索案外案，仍待司法有無進一步動作。

但威廉、陳大天在步出法院時，除向外界道歉，媒體問及威廉遭陳志明勒索、恐嚇部分，威廉一改庭上態度，轉趨低調，透露未來還會開庭，會再向庭上說明，未針對遭勒索部分多說。

請繼續往下閱讀...

至於威廉今天出庭時，透露曾透過台北榮總、台大和國泰等三間醫院，首度到北榮時，自行掛門診看病，隨後由陳志明提供槍手24小時代背血壓監測儀器，第二度到台大，也是先自行背儀器，隨後交給槍手。

威廉律師補充，威廉第三次到國泰醫院，發現其他免役事由，建請法官向醫院調閱其患有先天性右支傳導阻塞的病歷、診斷證明，佐證符合免役，審判長諭知相關診斷證明在原卷證已附，不須另行調閱，檢方及被告、辯護人均無意見。

